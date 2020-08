Max Verstappen op het IJsselmeer

Je zal toch gestoord zijn als je op zo’n snikhete dag voor de televisie gaat zitten. Holy moly, mensen, het zweet loopt tappelings over mijn rug zo de bilnaad in, haha, o man o man! Maar ik wil Max niet missen, hij start vanaf P4. Wacht maar, een beetje racepace en hij schiet zo door naar het podium. Vertel mij nou niks. Vrijdag voorspelde ik nog: let op Max, die gaat gewoon winnen op Silverstone.

Nou, ik vaar met mijn jacht lekker over het IJsselmeer, vrouw en kind aan boord, een mannetje extra aan het roer, kan papa Tom hier met zijn luie reet lekker op de punt hangen, toch? Laat de jongens in de studio maar zwoegen onder die televisielampen. Geen moedertje lief – wat zeg je nou, Coronel – nee, geen poedertje lief gaat voorkomen dat die Kamphues een glimmende bolus krijgt in die smoorhitte.

We hebben het hier aan boord toppie voor elkaar, de sjampoepel ligt al koud in het vooronder, de glazen zijn gepoetst, laat die race maar komen. Via de app heb ik prima beeld op het water.

Fijne start van Max, zeg. Meteen voorbij Hülkenberg, alsjeblieft, naar P3, zo doe je dat, gewoon in het startschot vallen en gas erop en racen.

Nog een klein stukkie varen en we zijn in de haven van Lemmer. Even tegen dat bootje aanleunen van Rintje Ritsma, ja dat Friese racemonster is ook F1-fanaat en wil de race natuurlijk ook zien.

Slimme keuze, dat eerste setje banden van Max. Hij houdt de twee jongens van Mercedes aardig bij zo. Keep cool, baby!

Nederland is een fantastisch waterlandje. Jammer van die windmolens verderop maar verder om me heen, allemaal gelukzalige rode koppies, mondkapje ho maar, hoeft ook niet op het IJsselmeer. Flink ingesmeerd, beetje eten en drinken. Heerlijk. O kijk, heel goed, Max, hij rijdt zuinig, hij spaart het rubber. Mercedes heeft het niet meer. Ik zweer je, die krijgen blaren op de banden. En in de nabespreking blaren in hun mond, haha.

Hebbes. Max wint gewoon op fuckin’ Silverstone. Hoe mooi is dat? Jongens, pak die fles champagne maar uit het koelkastje. Hoppa. O, ik hoor dat ik zo live in de uitzending ben. Gaan we allemaal in beeld? Stukkie naar links dan, jij op de rand en kom jij maar bij papa zitten, lieverd.

Top dit.

In de studio staan de blossen nog op de wangen na de winst van Verstappen. Op het grote scherm verschijnt de spiegelzonnebril op de neus van Tom Coronel, hij zit voorin de boot. „Ha mannen, ik probeer jullie al jaren uit te leggen dat die Max een heel bijzondere jongen is en nu zie je het.”

Hij wijst naar het beeldschermpje, zo heeft hij op het IJsselmeer zitten kijken. Buiten is het 34 graden, Max wint zijn negende GP en Tom Coronel heft vanaf zijn bootje het glas naar zijn maatjes in de studio: „Doei, doei!”

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.