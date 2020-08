Ingehouden juichen in een surrealistische Kuip

Het is vooral datgene wat je niet ziet en niet hoort, dat opvalt. Geen stoet supporters die naar het stadion trekt, geen volle trams, geen volle cafés. Het is de lege, wat surrealistische omgeving rond de Kuip die beklijft, zo kort voor de wedstrijd. Het Hand In Hand Kameraden dat tegen de traditie in niet te horen is – want (mee)zingen is immers verboden.

Drieduizend supporters zitten er, deze zondagmiddag in plukjes verdeeld, voor het oefenduel van Feyenoord tegen Sparta (3-0). De paar applaussalvo’s na goals creëren nog iets van sfeer. Soms blaast een enkeling door een knerpende toeter. Iedereen draagt mondkapjes, ook de radio- en tv-commentatoren, wegsmeltend op de perstribune. Enkel de spelers hoeven ze niet te dragen.

Voetbal is een bijna klinische operatie geworden. Een moetje – althans, het bezoeken van duels. Een leuke middag of avond uit is het bijna niet meer te noemen, onder deze omstandigheden, daarbij ook niet geholpen door de hitte.

De intense beleving, de onderlinge band, het ouwehoeren met vrienden en buren op de tribunes: het wijkt zo ver af van wat het hoort te zijn.

Testwedstrijden

Het betaald voetbal gebruikt deze maand om te testen met de coronamaatregelen, voor als straks de competities worden hervat: de eerste divisie (eind augustus) en de eredivisie (half september). De KNVB stelde vorige maand een document van tachtig pagina’s op met allerlei richtlijnen voor spelen met beperkt publiek – tot een bepaling aan toe dat clubmascottes niet mogen worden ingezet.

Spreekkoren en hard juichen is verboden, benadrukt stadionspeaker Peter Houtman nog eens voor de wedstrijd. Maar het kan allemaal niet voorkomen dat bij de goals van Feyenoord een bewonderend, doch ingehouden gejoel klinkt, dat snel overgaat in applaus. Waarna enkelen uit blijdschap op de boardings slaan.

De 3.000 toeschouwers in de Kuip zaten op minimaal anderhalve meter van elkaar. Foto Pieter Stam de Jonge/ANP

Voor de toegangspoorten staan rode stippen afgebeeld die ervoor moeten zorgen dat bij opstoppingen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. „Ik denk dat we goed voorbereid zijn”, zegt Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord. „Alle voedselloketten, drankloketten en wc’s zijn open, om het voor 3.000 toeschouwers zo goed mogelijk te faciliteren.”

Een gezondheidscheck deden supporters al op het moment dat zij een kaartje kochten, door enkele vragen te beantwoorden. Bij de toegang worden ze daar nog eens op geattendeerd. Een temperatuurcontrole vindt niet plaats.

Het profvoetbal zoekt naar een nieuwe benadering, een nieuwe werkelijkheid. Makkelijk gaat dat niet. Zo bepaalde de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdag dat 7.000 toeschouwers (wat het plan was) niet worden toegestaan, vanwege het oplopend aantal besmettingen in de stad en een training waarbij fans zongen. De kaartverkoop werd stopgezet bij 3.000 en de burgemeester verplichtte ook mondkapjes.

„We doen dit allemaal met de hoop dat als we hier aan voldoen, en de pandemie blijft beperkt, we in september met 12.000 tot 15.000 toeschouwers de competitie kunnen beginnen”, zegt Koevermans. De voetbalsector hoopt vanaf januari weer met volledig publiek te kunnen spelen.

Dun lijntje

Hoe strikt de protocollen ook zijn, het organiseren van wedstrijden blijft een dun lijntje. Eén Feyenoord-speler testte vrijdag positief, bij een check van de selectie. Welke speler, maakte de clubleiding om privacyredenen niet bekend. Er is even gesproken over het mogelijk annuleren van het duel, maar zowel Sparta als Feyenoord wilde spelen.

We adviseren clubs nu al om te testen, maar twee weken voor de start van de competitie wordt dit verplicht Woordvoerder KNVB

De afgelopen dagen werden om die reden andere oefenwedstrijden wel afgelast. Bij NAC testten twee spelers positief, waarna het trainingskamp van de club werd beëindigd en het oefenduel tegen FC Dordrecht van zondag afgelast. Na een positieve test bij Willem II liet amateurclub IJsselmeervogels weten niet af te willen reizen naar Tilburg – ze zouden zaterdag tegen elkaar spelen.

„We adviseren clubs nu al om te testen, maar twee weken voor de start van de competitie wordt dit verplicht”, zegt een woordvoerder van de KNVB. „Dit doen we om vooraf al een indruk te krijgen, zodat we mogelijke uitbraken voorkomen kort voor de start van de competitie.”

De bond adviseert „juist om ook oefenwedstrijden gewoon door te laten gaan” als er een coronageval is geconstateerd. „De positief geteste speler moet dan in quarantaine worden gezet, verder volgt de club alle RIVM-richtlijnen en kan er gewoon gevoetbald worden.”

Steunaanvraag

De financiële gevolgen van de coronacrisis voor clubs zijn onmiskenbaar groot, maar brengt ze vooralsnog niet in liquiditeitsproblemen. Slechts drie clubs, één uit de eredivisie en twee uit de eerste divisie, deden een aanvraag in Den Haag voor een overbruggingskrediet. Clubs kunnen dit individueel doen, de aanvraag van 140 miljoen euro als onderdeel van een sectorbreed reddingsplan werd vorige maand afgewezen door de regering.

Clubs hebben nog voldoende inkomsten, onder meer doordat de betalingen van zendgemachtigde Fox Sports doorlopen. Daarnaast zijn er de afgelopen maanden opvallend veel seizoenkaarten verkocht. Tegelijkertijd is dat begrotingstechnisch lastig: de kans is groot dat veel fans straks financieel gecompenseerd moeten worden als zij niet naar wedstrijden mogen door de beperkende maatregelen.

De sector wordt bovendien enorm geholpen door de NOW-regeling (voor het doorbetalen van salarissen). Deze loopt vooralsnog tot en met eind september. De voetbalsector pleit ervoor dat zij nog gebruik kunnen maken van de steunmaatregel tot toeschouwers weer volledig naar de stadions mogen.

Feyenoord-coach Dick Advocaat vond het vreemd dat er zondag niet meer toeschouwers in de Kuip konden, want op het strand had hij ook wel 50.000 mensen gezien, zei hij. Na zijn perspraatje werden de microfoon en de stoel waar hij zat direct gedesinfecteerd