in

‘Eigenlijk zou ik deze zomer, net zoals de afgelopen zomers, als afwasser en keukenhulp werken in een strandtent in Noordwijk. Maar vanwege de coronacrisis mogen ze daar maar half open en hadden ze geen werk meer voor me. Gelukkig was ik begin dit jaar ook begonnen als medewerker bij de tentoonstelling Corpus in Leiden en daar is genoeg werk. Ik begeleid de bezoekers door de experience en maak naderhand de apparaten voor de audiotours en 3D-brillen schoon. Er mogen natuurlijk wel minder bezoekers in één keer naar binnen dan gebruikelijk, maar alsnog is het een prima bijbaan met veel afwisseling.

„Na de zomer ga ik het laatste jaar in van mijn opleiding tot junior accountmanager. Dat zal een druk jaar worden, omdat veel mondelinge examens van dit jaar naar volgend jaar zijn verschoven. Bij die examens letten ze ook op hoe je overkomt, hoe je gekleed gaat en hoe je handen schudt, en vanwege het coronavirus konden die beoordelingen niet doorgaan. Als ik deze opleiding af heb, wil ik graag hbo commerciële economie gaan studeren, want om op mijn twintigste al een vaste baan te zoeken lijkt me wat jong.

„Later hoop ik een baan te vinden waarbij ik veel naar klanten toe kan gaan. Ik kan niet goed stilzitten, dus de hele dag op kantoor trekt me niet zo. Ook zou ik graag in het buitenland aan het werk gaan, het lijkt me boeiend om te leren hoe men in andere landen handel drijft.”

uit

‘Ik geef graag geld uit aan uitjes met mijn vrienden. Voor de coronatijd ging ik elk weekend wel op stap, en dan was ik zo 50 euro per keer kwijt. Dat kan nu niet meer, dus dat scheelt me wel geld. Nu ga ik vaak met vrienden naar het strand om daar te lunchen. Met mijn vader bekijk ik elke maand wat er zoal van m’n rekening is gegaan, zodat ik ook in de gaten houd dat ik genoeg spaar. Ik kan wel al mijn geld opmaken aan alcohol en andere dingen, maar wat heb je daar aan als je er op den duur ook een leuk appartement van kunt huren?

„Nu zet ik per maand naast de vaste lasten 200 euro opzij om uit te geven, en de rest zet ik op mijn spaarrekening. Ik hoop zo over een paar jaar op kamers te gaan in de stad waar ik dan studeer. Amsterdam lijkt me wel leuk, maar Londen of ergens in Amerika waar het warm is trekt me ook.

„Deze zomer zou ik eigenlijk met vrienden naar Lloret de Mar op vakantie gaan, maar ook daar mag je nog niet uit. En dat was natuurlijk wel waarvoor we daarheen wilden. Nu hebben we onze aanbetaling kunnen doorschuiven en gaan we volgend jaar die kant op. We hebben nog even gekeken of we in Nederland ergens naartoe kunnen, maar we waren al vrij laat en veel zit vol.”

Inkomen: 690 euro netto (Corpus), zorgtoeslag (104 euro) Vaste lasten: zorgverzekering (85 euro), sportschool (30 euro), uitjes (rond de 100 euro) Sparen: wat overblijft Laatste grote aankoop: aanbetaling reis en verblijf Lloret de Mar (250 euro)