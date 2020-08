‘Herstel van vertrouwen in verzekeraars heeft lang geduurd’

David Knibbe (1971) heeft het eerste jaar als hoogste baas bij verzekeraar NN bijna achter de rug. Ondanks de impact van de coronacrisis en een activistische belegger in zijn nek, zag hij er uitgerust uit op de dag van de presentatie van de halfjaarcijfers, afgelopen donderdag. Dankzij al dat thuiswerken, aldus Knibbe op het vrijwel uitgestorven hoofdkantoor in Den Haag. „Normaal was ik veel op roadshows geweest naar beleggers. Nu ben ik heel veel thuis, heb ik geen jetlags meer, ga ik minder uit eten en sport heel veel.”

CV Klasje bij ING David Knibbe(1971) studeerde economie in Rotterdam en algemeen management aan Harvard Business School. In 1997 begon hij bij ING. Voor de bank werkte hij onder meer in Boston en Athene. Vanaf 2004 werkt Knibbe bij de verzekeringstakken van de bank. In 2014 kwam hij het bestuur van NN toen dat uit ING werd losgeknipt. In oktober 2019 volgde hij Lard Friese op als hoogste baas.

Ook de 15.000 collega’s van Knibbe bij NN werken sinds het begin van de coronacrisis grotendeels thuis. „Wat mij heeft verbaasd – maar ik hoor dat ook elders – is hoe snel het bedrijf zich heeft aangepast. Al na een aantal weken hebben we een complexe pensioenmigratie gedaan, van een oud systeem naar een online platform, helemaal vanuit huis. Daar was ik van onder de indruk.”

Is het niet jammer dat een bedrijf hier een crisis voor nodig heeft? Je wilt dit toch als manager bereiken?

„Ik zie dat niet als jammer. Maar de realiteit is dat een aantal dingen sneller zijn gegaan dan we anders voor elkaar hadden gekregen. Het toont aan dat als je de urgentie maar hoog genoeg maakt, er heel veel kan. Dat is wel een les.”

De impact van corona op de financiële prestaties lijkt beperkt te blijven: circa 100 miljoen euro minder operationeel resultaat over het hele jaar. De verzekeraar maakte de eerste zes maanden van het jaar 926 miljoen euro operationele winst.

NN maakte bij de halfjaarcijfers bekend weer dividend uit te gaan keren. Zouden consumenten niet ook wat terug mogen krijgen van hun verzekeraar? De schade van auto’s lag lager bijvoorbeeld.

„Als verzekeraar zagen we verschillende effecten. We hebben gezien dat er meer ziekteverzuim is; we denken dat dat lang gaat aanhouden. Bij de schadeverzekeringen zie je wat betere resultaten door de lockdown. Maar kijk nu naar buiten: dat effect heeft twee maanden geduurd, het is nu weer echt druk op straat. En de tarieven bepaal je niet op een, twee maanden, dat doe je over een langere periode.”

Het zou klanten die hun inkomsten hebben zien wegvallen kunnen helpen als ze in ieder geval een paar maanden minder autopremie hoeven betalen.

„Dat begrijp ik. Maar, Nederland is een heel concurrerende markt. Op autoverzekeringen is jarenlang verlies gemaakt door de hele markt. Afgelopen jaren gaat het iets beter, maar als je dan naar het autodeel kijkt is dat nog steeds het slechtst renderende deel.

„Als we structureel lagere niveaus zien qua schade, dan gaan we natuurlijk wel naar tarieven kijken. Dan gaat het niet zozeer om wat wij doen, dan ben ik ervan overtuigd dat de hele markt de tarieven gaat verlagen.”

We zijn een bedrijf voor stakeholders, niet alleen voor shareholders

Knibbe kreeg al snel als hoogste baas te maken met een activistische belegger. Het Amerikaanse Elliott, in 2017 plaaggeest van AkzoNobel, nam in februari een aandeel van 3 procent in NN. De belegger vond dat de Nederlandse verzekeraar ondergewaardeerd werd, en dat dat de schuld was van het bestuur.

NN antwoordde Elliott tijdens een beleggersdag eind juni: ja, we kunnen wat dingen anders en beter doen. Maar we gaan niet volledig op jullie ‘eisen’ in.

Knibbe: „We hebben op die beleggersdag duidelijk proberen te maken waar we als NN voor staan: we zijn een bedrijf voor stakeholders, niet alleen voor shareholders. En we gaan daarom voor een duurzame, langetermijnstrategie. We geloven dat als we dat doen, dat uiteindelijk ook de beste resultaten oplevert voor de aandeelhouders. En die kunnen nu een keuze maken: of ze in die visie geloven en willen blijven. Of niet.”

Een van de punten van Elliott was dat de markt niet goed genoeg ziet dat jullie sterk presteren. Moeten jullie daar niet aan werken, de kortetermijnbeleggers overtuigen dat die langetermijnstrategie de beste is?

„Als je in een bedrijf zegt dat alle stakeholders meewegen, dan weet je een ding zeker: dan ga je heel veel verschillende feedback krijgen. Van ngo’s die vinden dat we anders met verantwoord beleggen moeten omgaan. Van aandeelhouders die zeggen dat we moeten ophouden met kwartaalrapportages – wat we gedaan hebben. En van partijen die dan weer zeggen dat we daardoor te weinig van ons laten horen. Er zijn ook nog toezichthouders, medewerkers en klanten die dingen vinden.

„Uiteindelijk hebben we gezegd, dat we ernaar luisteren maar wel onze eigen koers gaan varen. Ik heb niet de illusie dat ik altijd iedereen op alle dossiers tevreden kan stellen.”

Consumenten en mkb-bedrijven hebben echt veel macht. En zo hoort het ook.

Kijken jullie voor die duurzame langetermijngroei ook weer naar overnames, zoals NN in het verleden Delta Lloyd heeft overgenomen en recent ook de schadetak van Vivat?

„De strategie die we gepresenteerd hebben, is gebaseerd op organische groei. Dat wil niet zeggen dat we overnames uitsluiten. Op het moment dat wij een overname kunnen doen waarvan wij denken dat we er duurzaam waarde mee kunnen creëren, zullen we daar zeker naar kijken.

„De reden dat we naar Vivat zijn gaan kijken om over te nemen, was dat we positieve ervaringen hadden met Delta Lloyd. We hebben met die overname goede mensen binnengehaald, schaal gebouwd en extra verkoopkanalen gekregen met OHRA en met ABN Amro.

„We hebben ook echt gezien dat, als je kosten laag wilt houden voor klanten – en dat is nodig in de concurrerende Nederlandse markt – schaal enorm helpt. Dat roepen we altijd in powerpoints, maar we hebben nu in de praktijk gezien dat het echt wel zo werkt.

„Maar we zijn geen overnamemachine. We denken organisch te kunnen groeien. We zien mogelijkheden, internationaal, in de schademarkt, in de samenwerking met banken. Ook in duurzaam beleggen – dat is een belangrijk thema.

„En in de platformeconomie zien we voor ons ook een groeikans. Via platform-apps kun je goed persoonlijk advies geven als verzekeraar en als klant makkelijk nieuwe producten afsluiten.

„We kunnen als NN een toeleverancier worden op andermans platformen, rondom auto’s, of huizen. Wij kunnen daar een verzekering met service bieden. Maar we zetten er ook op in om zelf een platform te ontwikkelen.”

Schuilt in dat eerste niet het gevaar dat NN een soort anoniem merk wordt dat zo kan worden ingewisseld?

„Je kunt ervoor kiezen om gewoon een hele goede toeleverancier te worden, kostenefficiënt en met goede klantscores. Dan kiezen die platforms voor je omdat je de beste bent. Als dat lukt, dan kan dat heel aantrekkelijk zijn.

„We gaan dat als NN op een aantal plekken doen, maar we vinden ook dat we een heel sterk eigen merk hebben met heel veel klanten. En daarom denken we ook dat we zelf in staat zijn om zo’n platform op te zetten. Voor mkb-bedrijven doen we dat al in Nederland rond ziekteverzuim. Voor consumenten experimenteren we in het buitenland met pensioenen.”

Verdomhoekje

Als het bij verjaardagen over het beeld van verzekeraars gaat, gaat het al snel over de woekerpolissen.

De in de jaren negentig begonnen affaire rond beleggingsverzekeringen, waarbij de voorgespiegelde rendementen niet werden gehaald door hoge kosten van de verzekeraars, sleept zich nog altijd voort. Nationale Nederlanden won vorige maand nog een collectieve rechtszaak, maar Knibbe verwacht hoger beroepen tot aan de Hoge Raad.

Door die affaire is wantrouwen ontstaan richting verzekeraars. Is die er niet vooral voor zijn eigen portemonnee?

„De woekerpolisaffaire heeft inderdaad niet bijgedragen aan het vertrouwen in de sector. Het herstel daarvan – waarin ook de financiële crisis meespeelde – heeft lang geduurd. Maar we zien dat het nu elk jaar toeneemt. We hebben nu meer klanten die ons aanraden, dan die neutraal tegenover ons staan of ons afraden.

„Elk jaar, elke dag, moesten we eraan werken om dat vertrouwen terug te winnen. En dat moet nog steeds, daarom is het ook een van de speerpunten: het kan nog steeds beter.”

Ik kan me voorstellen dat je door de affaire als verzekeraar goed nadenkt over hoe om te gaan met zoiets als de toepassing van artificial intelligence op klantgegevens, om niet weer in het verdomhoekje te komen zitten.

„We doen dat niet alleen met AI, maar met alles. Bij alle producten die sinds die tijd zijn ontwikkeld – we keuren ze centraal goed – wordt heel goed gekeken of het een verantwoord product is.

„Het is ook anders geworden door de nieuwe technieken. Vroeger werkten ze met een soort maatmensen: bijvoorbeeld een vrouw van 35 jaar, een man van 50. En daar maakten we een product voor en dan was het klaar. Nu kunnen we beter per klant uitrekenen of het wel een goed product is tegen de juiste kosten. En dat doen we ook echt. Want kijk maar hoelang we bezig zijn geweest met het terugwinnen van vertrouwen. Dat willen we niet moeten herhalen.”

De consument heeft de verzekeraars dus echt in beweging gekregen?

„Consumenten hebben echt veel invloed. En zo hoort het ook. Ik krijg wel eens vragen of we wel of niet premies gaan verhogen. De aanname daarbij is dat wij dat bepalen. Maar wij moeten vooral zorgen dat we hele goede producten hebben tegen een goede prijs, want anders hebben wij helemaal geen business. Consumenten en mkb-bedrijven hebben dus echt veel macht. En dat wil ik persoonlijk zelf ook, dat dat zo werkt.”

Op het hoofdkantoor van NN in Den Haag is de coronacrisis aangegrepen om te verbouwen. De kantine wordt verbouwd, en de liften – waar dankzij plastic schotten per keer meerdere personen kunnen worden vervoerd – krijgen een nieuw uiterlijk.

Denken jullie al na over teruggaan naar kantoor?

„We dachten dat we misschien na september weer langzaam konden terugkeren, maar als je de hogere besmettingscijfers ziet, dan vraag ik me af of dat wel zo snel gaat gebeuren.

„Daarnaast voel ik ook wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De overheid heeft gevraagd aan bedrijven die thuis kunnen werken, om dat te blijven doen. Dus daar proberen we ons ook aan te houden – wij hebben laten zien dat thuiswerken prima kan.”