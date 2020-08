Explosie Beiroet sloeg krater van 43 meter diep

Eerder deze week was Samad degene die pleitte voor huisarrest voor de functionarissen die zes jaar geleden betrokken waren bij de opslag van het ammoniumnitraat dat dinsdag ontplofte. „We roepen de militaire leiding op om huisarrest op te leggen aan iedereen die de opslag van ammoniumnitraat heeft georganiseerd.”

De Libanese minister van Informatie Manal Abdel Samad heeft zondag haar ontslag aangeboden. Volgens de oud-minister lukt het de regering niet om hervormingen door te voeren. Ze is daarmee de eerste hoogwaardigheidsbekleder die na de explosie van dinsdag haar conclusies trekt en opstapt. Zaterdag gingen duizenden inwoners van de hoofdstad de straat op om het aftreden van de volledige regering te eisen. Meer dan honderdvijftig mensen raakten daarbij gewond.

43 meter diepe krater na ontploffing

De explosie in de haven van Beiroet heeft een 43 meter diepe krater geslagen. Dat blijkt uit onderzoek op de plek van de ramp, zegt een veiligheidsfunctionaris tegen het Franse persbureau AFP. Franse pyrotechnische experts doen in de haven onderzoek naar de oorzaak van de ramp. De explosie had volgens Amerikaanse seismologen dezelfde impact als een aardbeving met een kracht van 3,3.

Frankrijk verleent Libanon steun met onderzoeksmiddelen en heeft daarnaast opsporingsteams gestuurd. Ook het Nederlandse Urban Search and Rescueteam is deze week naar Beiroet afgereisd om te helpen bij de zoektocht naar overledenen en vermisten. Bij de explosie, die werd veroorzaakt door ruim 2.700 ton ammoniumnitraat, kwamen tot nog toe meer dan 150 mensen om het leven. Meer dan zesduizend mensen raakten gewond.