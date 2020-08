Exitpolls geven Loekasjenko 80 procent van de stemmen in Wit-Rusland

De zittende Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft zondag volgens exitpolls de verkiezingen in zijn land gewonnen. Internationale persbureaus schrijven dat de autocratische machthebber op basis van deze door de staat goedgekeurde cijfers kan rekenen op bijna 80 procent van de stemmen. Nog niet alle stemlokalen zijn gesloten. Bij veel bureaus stonden tegen de avond nog lange rijen.

Svetlana Tichanovskaja, Loekasjenko’s grootste uitdager, behaalde 6,8 procent van de stemmen. Zij werd presidentskandidaat nadat haar man, blogger en presidentskandidaat Sergej Tichanovski, in mei werd opgepakt. De afgelopen weken brachten haar bijeenkomsten tienduizenden mensen op de been die verandering en hervormingen eisten, wat als zeer ongebruikelijk geldt in het strak geregeerde Wit-Rusland.

‘Laatste dictator van Europa’

Weinig waarnemers geloven dat de verkiezingen in Wit-Rusland eerlijk verlopen. Loekasjenko (65), ook wel de ‘laatste dictator van Europa’ genoemd, is sinds 1994 aan de macht en wint doorgaans met overweldigende percentages. Tichanovskaja schatte zondag dat „de meerderheid” van de Wit-Russen haar steunde en zei dat ze niet geloofde in de officiële exitpolls.

Op de polls werd zondagavond in Wit-Rusland gereageerd met straatprotesten. De politie heeft ingegrepen. Mensenrechtenorganisaties stellen dat al 1.300 mensen werden opgepakt in aanloop naar de verkiezingen, onder anderen onafhankelijke waarnemers van de verkiezingen en leden van Tichanovkaja’s campagneteam.

