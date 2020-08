De verwoestende drukgolf werd haar uiteindelijk fataal

Hedwig Waltmans- Molier stond in de woonkamer van haar appartement in de woontoren achter het kantoorgebouw waarin de Nederlandse ambassade in Beiroet is gevestigd toen afgelopen dinsdagmiddag kort na zes uur de gigantische explosie in de minder dan twee kilometer verderop gelegen haven plaatsvond. De verwoestende drukgolf die de ontploffing veroorzaakte, verbrijzelde de ramen van de woning en werd haar uiteindelijk fataal. „Domme pech”, schreef het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag in een verklaring nadat Hedwig Waltmans vier dagen later in een ziekenhuis in de Libanese hoofdstad aan haar verwondingen was bezweken.

Haar man, de Nederlandse ambassadeur Jan Waltmans, stond naast haar toen het gebeurde. Hij was samen met zijn vrouw een week daarvoor vanuit Nederland teruggekeerd naar Libanon. „Hun Libanon”, zoals ze het land beschouwden.

Jeugdliefde

Hedwig en Jan Waltmans hadden in Nederland vakantie gevierd nadat ze elkaar als gevolg van de coronamaatregelen bijna vier maanden niet hadden kunnen zien. Doordat het vliegveld van Beiroet gesloten was, bleef Hedwig Waltmans noodgedwongen in Nederland, waar zij zat toen in Libanon de lockdown van kracht werd.

Het was een jeugdliefde: het echtpaar kende elkaar al 38 jaar. Jan (56), zoon van het vroegere Tweede Kamerlid Henk Waltmans (PPR), koos in 1988 voor een diplomatieke carrière bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het bracht hem in plaatsen als Lusaka, Kabul en Bagdad.

Ondertussen ontwikkelde zijn echtgenote Hedwig (55) haar eigen loopbaan op hetzelfde ministerie waar zij de afgelopen jaren werkte op de personeelsafdeling van het departement in Den Haag. Eerder zat zij onder andere in Bangladesh en Soedan. Soms kon Hedwig Waltmans het werk deels doen vanaf de buitenlandse standplaatsen van haar man, zoals de afgelopen jaren in Libanon.

Juist vanwege haar plek bij ‘personeelszaken’ kenden veel mensen op het ministerie haar. „Ze was geliefd in onze organisatie en ze wordt gemist”, zeggen de ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) in een reactie op haar overlijden.

Lebanon Mountain Trail

Hedwig Waltmans was tevens een bekende in de kleine Nederlandse gemeenschap in Libanon. Ze was een liefhebber van de natuur van het land en een fervent wandelaar. Zo droeg zij als vrijwilliger onder andere zorg voor het onderhoud van een deel van de vermaarde Lebanon Mountain Trail, een wandelroute die van noord naar zuid dwars door het land loopt.

Haar overlijden als gevolg van de explosie maakte op sociale media veel reacties los. „Dank voor jouw betrokkenheid en medeleven bij de ontwikkeling en carrière van zoveel BZ’ers”, schrijft een collega van haar op het online condoleanceregister dat het departement zaterdag opende. Hedwig Waltmans laat twee volwassen kinderen na.