‘De verwachtingen zijn wat overspannen geweest’

Alleen een lichtbalk laat zien waar hét Rotterdamse museum voor beeldende kunst tegenwoordig kantoor houdt. Die flikkert op een daktuin van een anoniem kantoorpand naast de Erasmusbrug. Om de tweeënhalve minuut komt de naam Museum Boijmans Van Beuningen even voorbij in allerlei kleurtjes.

„Het heeft een jaar geduurd om dat voor elkaar te krijgen”, zegt directeur Sjarel Ex op het dak, waar hij met mededirecteur Ina Klaassen poseert voor de fotograaf. „We hebben nog even getwijfeld”, vertelt zij, „omdat we dachten: straks bellen bezoekers híér aan.” Maar niemand belt aan bij het kantoor en door corona is het stil op de werkvloer.

Het gemeentelijke museumpand uit 1935 moest vorig jaar sluiten wegens brandgevaar, wateroverlast en asbest. De gemeenteraad nam eind 2018 een voorlopig besluit voor het ‘ambitiescenario van 224 miljoen euro’, een grote renovatie en verbouwing van zeven jaar.

De metamorfose moet het monumentale karakter herstellen en het jaarlijkse aantal bezoekers doen groeien van 300.000 naar 500.000. Boijmans kan zich straks meten met de wereldtop – het Rijksmuseum, het Prado in Madrid, het MoMA in New York – zei het college.

In de tussentijd is Boijmans „níét dicht” en „enerverender dan ooit”, zegt Ex. Het museum heeft net een drivethru-expositie met elektrische auto’s in Ahoy geopend. Het bereidt tien internationale exposities voor, van Nieuw-Zeeland tot Mexico en Zuid-Korea. In september gaat het toekomstige depot – een spiegelende ‘pot’ met bomen bovenop – alvast drie dagen open. Het is het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld, zegt Boijmans.

Maar de verbouwing van het museum zelf wordt gekenmerkt door rommelige politieke besluitvorming en financiële problemen. En dat voor een vooraanstaand museum met ruim 151.000 objecten uit de westerse kunstgeschiedenis vanaf de Middeleeuwen.

De vraag is wat het ontwerp, met een wandelpassage en tuinpaviljoens, van architect Francine Houben van Mecanoo gaat kosten, en hoeveel geld ervoor ís. De gemeente heeft 169 miljoen euro toegezegd voor de renovatie en asbestsanering. Maar van de 55 miljoen euro voor de verbouwing die het college vóór juni van externe fondsen hoopte te krijgen, is pas 7,5 miljoen euro binnen – en dat is rijkssubsidie.

Boijmans van Beuningen De twee directeuren: Ina Klaassen en Sjarel Ex

Foto’s Merlijn Doomernik Foto’s Merlijn Doomernik Ina Klaassen (1969) studeerde audiovisuele kunst aan de kunstacademie, en ook kunst en kunstbeleid in Groningen. Ze was eerder directeur van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. In 2013 kwam ze naar Boijmans Van Beuningen, waar ze sinds 2019 directeur is. Sjarel Ex (1957) studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht. Van 1984 tot 1987 was hij wetenschappelijk onderzoeker aan de VU. Voordat hij in 2004 directeur werd van het Boijmans Van Beuningen was hij directeur van het Centraal Museum in Utrecht.

Sjarel Ex (63) en Ina Klaassen (50) zijn terughoudend geweest in het debat over de verbouwing. „Want het pand is van de gemeente, en de collectie grotendeels ook”, zegt Ex. Maar nu praten ze over de transformatie die het pand moet ondergaan, én het museum zelf ook.

Wat is er misgegaan?

Ex: „Is er iets misgegaan? Als je optelt wat het museum de afgelopen vijf jaar heeft opgehaald – 90 miljoen voor het depot, 169 miljoen voor het museum, plus bedragen voor aankopen – kom je misschien wel uit op 300 miljoen euro.”

Waarom is die 55 miljoen euro voor de verbouwing er nog niet?

Klaassen: „Het enige wat ik kan zeggen, is dat de verwachting van de tijd waarbinnen je dat kunt realiseren wat overspannen is geweest. Het helpt wel als je alvast een visie, een plan en een plaatje kunt laten zien. Maar tijd daarvoor hadden we niet.”

Het komt niet over als een strak gemanaged proces. Ligt dat aan de gemeente, ligt dat aan Boijmans?

Ex: „Dan moet je toch incalculeren dat het gebouw onder onze kont verdween. We zijn heel ver gegaan met nachtelijke hoosoperaties, het controleren of 35 elektriciteitskasten niet oververhit raakten. Stel je voor dat het museum in brand zou zijn gevlogen: wat zou er dan zijn gebeurd met de asbest boven de stad? Op een gegeven moment zeiden de hulpdiensten: het pand moet dicht.”

Klaassen: „Het ging eigenlijk heel abrupt van pappen en nathouden naar gecontroleerd stoppen – en binnen een jaar moesten we eruit. Op dat moment was de planvorming rond de vernieuwing nog helemaal niet klaar.”

Maar opeenvolgende colleges hebben renovatie jarenlang uitgesteld. Ooit moest het museum dicht.

Klaassen: „Ja, ooit.”

Ex: „Je kunt misschien zeggen: je had zelf moeten sluiten. Maar je amputeert jezelf niet zo makkelijk, hè.”

Lees ook Boijmans: geen plan en geen geld

De filantropische stichting Droom en Daad [van de familie Van der Vorm en directeur Wim Pijbes] zou 40 miljoen euro bijdragen. Dat ging niet door. Aan wat of wie lag dat?

Ex: „Men streefde eigenlijk een veel grotere invloed na dan je vanuit een cultureel instituut zou moeten wensen. Boijmans heeft een geschiedenis van ruim 170 jaar waarin de publieke kant en de private kant elkaar steeds in evenwicht hebben versterkt – dat heeft Boijmans een wereldspeler gemaakt in plaats van een stedelijk museum. Maar bij een fusie moeten de voordelen voor alle partijen wel in balans zijn. En dat was niet helemaal duidelijk hier. Beide kanten concludeerden: nou, dit gaat deze keer niet gebeuren. We hebben de afgelopen jaren wel 29 miljoen euro van de familie Van der Vorm gekregen. Daarvoor zijn we hun ontzettend dankbaar.”

De PVV in Rotterdam zegt: sloop en nieuwbouw is goedkoper. Denk zegt: verkoop wat schilderijen om die verbouwing te betalen. Hoe kijken jullie naar het politieke debat?

Klaassen: „Erfgoed vervreemden mag niet van de wet, dus daar ben je snel klaar mee. Maar het is geen klein project. Het is goed dat het maatschappelijk debat wordt gevoerd en je hoopt op zo veel mogelijk draagvlak. Wij waren erg verheugd dat zo’n grote meerderheid van de raad eind 2018 zei: we hebben er zin in, we willen het ambitieuze scenario.”

Die steun is bij de laatste stemming over de plannen wel gekrompen van 38 naar 25 van de 45 raadsleden.

Klaassen: „Ja, maar dit is ook geen eindstation. De politiek is onvoorspelbaar. Dat kan nog alle kanten op.”

Een ander probleem is het conflict over de mogelijke sloop van de glazen voorgevel van de Belgische architecten Robbrecht en Daem, opgeleverd in 2003 voor 17 miljoen euro. De gemeente en Boijmans willen het achterliggende bouwdeel uit 1935 van architect Ad van der Steur „in ere herstellen”.

Officieel is nog niets besloten en komt het idee om de gevel te verwijderen van architect Houben van Mecanoo. Maar op de eerste gemeentelijke animaties van het ambitiescenario van augustus 2018 was die voorgevel al verdwenen. Het is ook bekend dat Ex en Klaassen kritisch zijn over deze aanbouw. Het ligt alleen gevoelig nu Robbrecht en Daem dreigen met een bodemprocedure.

Waarom moet die glazen voorgevel van Robbrecht en Daem weg? Vinden jullie het ontwerp van Mecanoo zonder die gevel gewoon mooier?

Klaassen: „Wij zijn geen architecten, dus wij bepalen dat niet. We weten wel dat het bouwdeel nu een aantal dingen blokkeert en kannibaliseert op de luchtinstallaties van de oude bouwdelen, wat problematisch is.

„Het is ook de geslotenheid van de gevel, de kantoren zitten aan de voorzijde. En de interne logistiek is heel onhandig: de kunst en het afval moeten door hetzelfde gangetje heen, naast de publieksingang. Een aantal fundamentele dingen passen niet meer bij het museum van nu en het internationale bruikleenverkeer. Dat móét aangepakt worden, anders kan dit museum niet verder bloeien.”

Ex: „Ik kan me geen dag herinneren dat er niet minstens één of twee vuilcontainers pál voor de ingang van het museum hebben gestaan. Het gebouw is destijds met een te grote ambitie voor een te klein budget gerealiseerd. Dat dreunt voortdurend door in het gebruik – maar het zegt niets over de kwaliteit van de architecten. Het zijn goede architecten.”

Het is natuurlijk geen leuke boodschap voor Robbrecht en Daem. Hoe is het aan hen gecommuniceerd?

Ex: „Ik ben daar als eerste heen geweest, een jaar of twee geleden, op een zomerse middag. We hebben toen het moeilijke nieuws gebracht dat we in onze stukken de vraag zouden stellen of het voortzetten van dat bouwdeel in zijn geheel of onderdelen nog wenselijk was. Vader Robbrecht begreep dat wel, maar de zoon uiteindelijk niet."

Ook Boijmans zelf moet verbeteren van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). Het museum is niet vernieuwend genoeg, de organisatie is niet divers genoeg en als samenwerkingspartner is het museum te eenzelvig, schreef de raad in het recente Cultuurplanadvies voor de periode 2021-2024. De vraag is of Boijmans zijn plek in de nieuwe Rotterdamse Culturele Basis, een groep iconische instellingen met een gegarandeerde gemeentesubsidie, kan waarmaken, volgens de RRKC.

Hoe is die harde boodschap aangekomen?

Ex: „Nou, is het een harde boodschap?”

Klaassen: „Het grappige is: toen ik het er later met [RRKC-voorzitter] Jacob van der Goot over had, zei hij: maar jullie hebben uiteindelijk toch een pósitief advies? Ja, oké. Dat heb ik toen maar aangenomen.”

Waar wilt u in de toekomst heen met het museum?

Klaassen: „In onze reactie aan de RRKC hebben we duidelijk gemaakt dat we de ontwikkeling van het museum in een paar stappen zien. Eerst de opening van het depot in 2021, waar je als het ware democratiseert, en de achterkant van het museum laat zien. Met de renovatie en verbouwing moet het museum gastvrijer en inclusiever worden. In het ambitiescenario zit bijvoorbeeld een zaal voor hedendaagse kunst, omdat dat ook veel beter aansluit bij jongeren en mensen in deze stad met een heel andere culturele achtergrond.”

Het depot van Boijmans Van Beuningen, waar later 151.000 kunstobjecten te zien zullen zijn. Foto Koen van Weel/ANP

De tijdelijke vestiging ‘Boijmans op Zuid’ in een oud V&D-pand is uiteindelijk niet doorgegaan. Dat was juist om meer bezoekers met een migratie-achtergrond te trekken.

Klaassen: „Dat willen we nog steeds. We hebben wel een locatie in een voormalige school op de Hillevliet in Rotterdam-Zuid. Dus we hebben het op kleinere schaal gedaan, zo halen we ook ideeën op uit de stad.”

Ex: „De exploitatie van het museum kost 21 miljoen euro per jaar en we krijgen 9 miljoen subsidie van de gemeente. Het verschil wordt gedekt met gelden van derden. Boijmans op Zuid was net een te grote brok – we kwamen 2 miljoen euro tekort.”

Gaat u de heropening als directeur nog meemaken, meneer Ex?

„Ik ben 63 en heb het recht tot mijn 67ste te werken. Hoe het gaat lopen weet ik niet, maar het lijkt me fantastisch het allemaal mee te maken. En anders zit ik straks in de zaal en zeg ik tegen Ina: dat heb je mooi gedaan.”

Wat zijn de kosten en wat is er toegezegd?

Ambitiescenario: 224 miljoen euro. Renovatie en asbestsanneringalleen: 169 miljoen euro. De gemeente betaalt: 169 miljoen euro. Geld externe fondsenom ambitiescenario mogelijk te maken: 55 miljoen euro. Van de externe fondsen is tot nu 7,5 miljoen euro aan Rijkssubsidie toegezegd. Droom & Daad trok in 2019 een mogelijke bijdrage van 40 miljoen euro in. De BankGiroloterij honoreerde in 2020 een aanvraag van 7,5 miljoen euro niet.

