Bij Nol blijft alles altijd hetzelfde, behalve de tapijttegels

Anne-Marie Grijzenhout (55) is een perfectionist. Elke zondag zet ze samen met haar 25-jarige dochter Lisa in Nol, haar Amsterdamse feestcafé op de Westerstraat, de kroonluchters opnieuw in elkaar. „Met echte kristallen aan haakjes. Het is tyfuswerk, iedere zondag weer. Maar ik vind, in een café als Nol: alles moet aan kant, alles moet glimmen, alles moet blinken. Zelfs de koperen ijsemmers worden bij ons gepoetst. M’n schoonzoon Timon zegt weleens: ‘Wat kan jou het schelen?’ Maar als je het een jaar niet doet, weet ik zeker dat je bij mij binnenkomt en zegt: ‘Toch een beetje verwaarloosd. Toch een beetje vergane glorie, dat Nol.’”

Om dezelfde reden laat ze elke drie maanden de tapijttegels op de vloer vervangen. Normaal staan er in het weekend honderd man binnen, dan gaat er weleens wat bier over de grond. Zoals Anne-Marie het samenvat: Nol is een plek „waar iedereen het leuk en gezellig vindt om in een ramvolle kroeg te staan en jezelf dan maar vol te gieten”.

De huidige vloerbedekking is een buitenbeentje, want die ligt er al sinds de winter. In normale tijden was deze vervangen na Koningsdag, maar toen was Nol dicht vanwege de lockdown. „Die deed wel zeer”, zegt Anne-Marie. Maar de status quo post-lockdown doet óók zeer, want nu is ze fulltime politieagent. Er mogen nog maar dertig mensen binnen, als de stoelen en krukken bezet zijn is het vol. Staan mag niet, zingen mag niet. En dat terwijl Nol tot ver buiten Amsterdam bekendstaat als een echte Jordanese kroeg waar nog ouderwets wordt meegezongen.

Hoe meer er is gedronken, zegt Anne-Marie, hoe minder begrip er is voor de regels. Mensen willen de polonaise lopen, de vensterbank beklimmen. „Ik zeg weleens: ‘Weet je wat, ik stuur jou even een tikkie van 4.000 euro, mag jij doen wat je wil.’” Ze vertelt het aan de hoge tafel naast de ingang. Hier houdt ze op vrijdag en zaterdag bij hoe druk het binnen is en wie er ‘in de wacht’ staan: het terras doet dienst als wachtkamer. Dat terras is er om in coronatijd nog wat te verdienen, normaal gaat Nol pas om negen uur ’s avonds open. „Ze noemen mij nu de doorbitch”, zegt Anne-Marie. Maar deze zondagavond werkt ze niet, het is niet zo druk – tijd genoeg om in de zon te zitten.

„Dag Jort!”, roept ze ineens. Jort, de eigenaar van café De Blaffende Vis aan de overkant, komt erbij staan: „Ha schat. Alles goed?”

„Goed, naar omstandigheden.”

„Het is een stuk relaxter dan vrijdag”, zegt Jort.

„Ja, stuk relaxter dan vrijdag. Ik had het vrijdag op m’n heupen hè!”

„Die chick die achter je langs glipte, ik weet niet wat je met haar gedaan hebt…”

„Die heb ik eruit gegooid. Ik zeg: ‘Wegwezen. Weg!’”

„En het wás al een moeizame avond”, zegt Jort.

„Het was al een hele lastige avond. Gisteravond ook jonge, met die regen. Iedereen wil naar binnen. Je kén niet naar binnen! Het ging steeds harder regenen. Mag ik al naar binnen? Nee. Wat een ellénde.”

„Dat hele corona is toch niet ideaal”, concludeert Jort.

„Nee het is niet ideaal hè. Het is niet ideaal.”

Anne-Marie bestelt nog een colaatje bij Timon, die net als Lisa in de bediening werkt. Dat incident op vrijdag zit haar nog steeds dwars. „Het druist helemaal in tegen wat je normaal gesproken doet. We hebben een horecabedrijf omdat we gastvrij zijn, omdat we mensen over de vloer willen, omdat we geld willen verdienen. Niet omdat we willen zeggen: je mag er niet in.”

Anne-Marie nam de kroeg negen jaar geleden over van haar oom en tante, daarvoor werkte ze er al vijftien jaar. Sinds Nol en Miep Uilenbroek, Anne-Maries grootouders, ermee begonnen in 1966 is de kroeg in de familie. Juist daarom wilde Anne-Marie er eerst niet werken: dan zou haar héle leven om Nol draaien. Maar ze viel soms in en nou ja, „dan kruipt zo’n café toch onder je huid op een gegeven moment. Dan leer je de mensen kennen, en dan wordt het toch liefde.”

In de tussentijd is de Jordaan veranderd. De huizen werden duurder, Jordanezen trokken weg, yuppen met kookeilanden namen hun plaats in. Jordanese cafés als Rooie Nelis en De Jordaan sloten onlangs de deuren. Maar Nol is hetzelfde gebleven, zegt Lisa. „Amsterdamse muziek, rooie lichten, behang aan de muren, krulgordijntjes…”

Ze groeide op om de hoek, oudere buurtbewoners noemt ze oom en tante. De Jordaan is een familie, mensen komen in hun eentje naar Nol en ontmoeten daar bekenden. Lisa wijst naar een vrouw achter haar. „Tiny bijvoorbeeld, die komt hier elke zondag in haar eentje. Als er iemand naast haar aan de bar komt zitten, dan heeft ze een beetje aanspraak, dat vindt ze leuk. Maar nu moet ik tegen haar gaan zeggen ‘nee, je moet afstand houden’.”

„Er is binnen niks meer aan”, vinden sommige gasten van café Nol, want je mag alleen nog maar zitten. Foto Olivier Middendorp

Daarom heeft Tiny Spanheim (73) vandaag een vriendin meegenomen. Ze hebben bitterballen en kaasstengels besteld, barman Timon zet ze neer. „Zo Tiny, ouwe bourgondiër!”

Maar de bourgondiër heeft de pest erin. „Alles is afstandelijk”, zegt ze over Nol in coronatijd. Ook haar vriendin Willy de Ridder (66) vindt de regels „kut, Amsterdams gezegd”. „Ja, is toch zo? Je mag niet meezingen, je mag niet praten, je mag niet staan. Het wordt er niet gezelliger op.”

Twee bier

Bij Anne-Marie is buurvrouw Lonneke Stulen aangeschoven. Ze draagt een zonnebril, haar wallen zijn net operationeel verwijderd. Ze is ermee in de wolken. Zodra ze in de gaten krijgt dat er een journalist aan tafel zit, schakelt ze soepeltjes over van plastische chirurgie naar het bijzondere karakter van café Nol. „Het is een huisje hier, een dorp. De portier kent me, als ik langsloop zegt-ie: hé Lonneke, hé buuf. Echt waar, als ik verdrietig ben, kan ik hier in m’n eentje naar binnen gaan en binnen een minuut heb ik gezelschap. En dat is nu gewoon niet meer. Dat is verschrikkelijk.”

Lonneke komt uit Almelo en al woont ze al 38 jaar in Amsterdam, ze zal nooit een echte Amsterdammer zijn, of specifieker nog, een echte Jordanees. Ze mist de weerbaarheid van stadsmensen zegt ze, en de gevatheid van Jordanezen. Ze is, kortom, geen Anne-Marie. Die vertelt nu hoe ze haar gasten (géén klanten!) soms opvoedt. „Dan komen ze binnen, dan zeggen ze: ‘Twee bier.’ Dan zeg ik: ‘Oké, ga maar weer terug naar buiten, dan gaan we dat nog een keer proberen.’ Dan komen ze terug naar binnen en dan is het: ‘Goedenavond, twee bier.’ En dan zeg ik: ‘Eh eh, nog steeds niet. We zijn er bijna. Je gaat weer naar buiten, je komt naar binnen en je denkt er nog een keer over na.’ En dan is het: ‘Goedenavond, mag ik van u twee bier.’ Kijk. Nou zijn we d’r.”

Lonneke giert het uit: typisch Amsterdams dit.

Nog zoiets, zegt Anne-Marie: „Dan vragen ze: ‘Wil je ‘Zij gelooft in mij’ draaien?’ Dan zeg ik: ‘Nou schat, die heb ik al gedraaid, dat doe ik niet nog een keer.’ Dan draai ik me om, vragen ze het aan Timon. Dan zeg ik: ‘Ben jij van gescheiden ouders, dat je denkt dat je ons tegen elkaar kan uitspelen?’”

Timon en eigenaar annex ‘doorbitch’ Anne-Marie Grijzenhout bij café Nol. Foto Olivier Middendorp

Lonneke: „Hahahahaaaa!” Tegen de verslaggever: „Die is leuk, die moet je onthouden! ‘Ben je van gescheiden ouders’.”

Timon staat weer naast de tafel. „Dag maat! Hoessie met jou?”, roept hij naar een voorbijganger. „Ja gaat goed.” „Lekker gap! Top!”

„Kijk zo gaat dat”, zegt Lonneke. „Schrijf je het op? ‘Hé maat, hoe gaat het.’ Dát is Nol.”

Het vat met anekdotes blijkt nog niet leeg. Anne-Marie: „Een drukke avond is verstand op nul en gaan, een paar uur achter elkaar. En dan krijg ik dit: ‘Kan jij ook lachen?’ Meestal zeg ik: ‘Waarom, ik vind je helemaal niet grappig.’ ‘Sorry?’, zeggen ze dan. ‘Ik zeg, ik vind je helemaal niet grappig. Je wil toch twee bier, of niet? Waarom moet ik daarbij lachen?’” Mensen vinden dat niet erg, zegt ze. „Als je ze aanpakt, dan zeggen ze: ‘Leuk hè, die Amsterdamse directheid?’”

Lonneke: „Gewéldig dit!”

Voor de ingang staan intussen twee mannen en twee vrouwen te dralen. „Het is leuk hier!”, roept Lonneke naar ze. Een van de vrouwen vraagt hoe het café heet. „Café Nol!” „O, Nól!” Hier moesten ze zijn, opgetogen lopen ze naar binnen. „Die komen uit Brabant”, zegt Lonneke.

Ze heeft gelijk: het vierspan komt uit Valkenswaard. Ze hadden de mooiste cafés in de Jordaan gegoogled. Zo kwamen ze hier uit, vertelt Marcel Winters (58). Ze kijken verwachtingsvol om zich heen, alsof het Jordanese gezang elk moment kan losbarsten. Maar het is zondagavond half negen – normaal is Nol dan nog niet eens open.

De zaterdag erop, elf uur ’s avonds, is dat anders. Nol is vol, aan drie verschillende terrastafels wachten mensen tot ze naar binnen mogen. Anne-Marie speurt vanaf haar post geconcentreerd het terras rond. „Het is een soort Tetris hier. Passen en meten.” Ze moet ook de rokers in het gareel houden, die staan vaak te dicht op elkaar.

Zo niet Arjan Willemsen (51), hij rookt solo. Er is binnen niks meer aan, zegt hij. „Vroeger stond je er zo” – hij verbeeldt iemand in de verdrukking – „en nu zit ik aan een tafeltje te praten.” Zijn gezicht verraadt hoe hij deze activiteit beoordeelt.

Enkele meters verderop zitten Ruben Ruig (27) en Mariska ‘van de snoepwinkel’ (50). Zij blijven buiten sinds corona; binnen is het niet meer leuk. „Maar de bediening is nog steeds nolgezellig”, aldus Mariska. Ruben: „Lekker ouderwets, gewoon een babbeltje. Verderop in de stad is het: als je maar geld brengt.”

„Lieve schat. Wil je alsjeblieft niet je drankje mee naar buiten brengen?” Anne-Marie staat op scherp. Lisa rent intussen rond met dienbladen. Het terras is „hard werken voor een stuk minder”, zegt Anne-Marie. „Mensen zuipen niet op het terras. Ze drinken een wijntje, eten een bitterballetje.” Toch is ze er blij mee: er komt in elk geval nog wát geld binnen. „Als we in november geen terras meer hebben dan gaat het heel spannend worden. Ik kan het nog wel even volhouden, maar het is meer de vraag: hoeveel spaargeld wil je erin stoppen?”

Maar los van Nol, zegt ze: „Ik moet bekennen dat ik op deze manier niet leven wil. Ik wil gewoon m’n vrienden een knuffel kunnen geven en ik wil gewoon naar een concert kunnen met 17.000 man in de Ziggo Dome. Ik wil gewoon weer normaal doen. Ik heb geloof ik drie maanden lang m’n kind geen zoen gegeven. En m’n vader niet. Waar gáát dit over?!” Vaccinatiesceptici snapt ze niet. „Als er een vaccin komt, kom maar op. Prik er maar in, die handel.”

