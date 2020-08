‘Advocaten deelden gevoelige informatie met Taghi en zijn handlangers’

Kroongetuige Nabil B. stelt dat vooraanstaande advocaten in de strafzaak Marengo dossierstukken, met gevoelige informatie over lopende onderzoeken, hebben doorgespeeld aan hoofdverdachte Ridouan Taghi en diens handlangers. Dat blijkt uit een proces-verbaal dat recentelijk is vrijgegeven en waarover journalisten van het AD, Het Parool en De Telegraaf beschikken.

Het gaat om een onderzoeksverslag over de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuige. Daarin wordt geciteerd uit een groot aantal ontsleutelde PGP-gesprekken tussen criminelen waaruit volgens de politie kan worden afgeleid dat advocaten gevoelige informatie hebben gedeeld met criminelen.

26Koper

Het is allemaal naar boven gekomen naar aanleiding van het strafrechtelijke onderzoek ‘26Koper’, waarbij in de zomer van 2015 een groep mannen werd aangehouden die nauwe banden hebben met Ridouan Taghi. Taghi leek in paniek te raken toen bleek dat de politie twee opslagruimtes had gevonden waarin een grote hoeveelheid wapens was verborgen.

Taghi en een aantal handlangers bleken al snel over gevoelige informatie te beschikken over dat onderzoek. Die informatie was op dat moment alleen bekend bij justitie, politie en een kleine groep advocaten die de dossierstukken onder voorwaarden hadden gekregen, zodat ze de verdediging van hun verdachte cliënten konden voorbereiden.

Zolang verdachten „in beperkingen zitten”, zoals dat formeel heet, mogen advocaten, justitie en politie in principe geen informatie delen met derden, omdat het onderzoek nog loopt en er bijvoorbeeld nog verdachten aangehouden moeten worden. Het delen van informatie tijdens beperkingen kan in strijd zijn met de tuchtregels van de orde van advocaten.

Uit een grote verzameling PGP-berichten leidt de politie af dat een aantal advocaten dat wel heeft gedaan. Khalid Kasem, voormalig partner van Peter R. de Vries, werd in mei al door het OM beschuldigd van het delen van informatie, schreef het AD toen. Kasem ontkende. Nu duiken meer namen op, onder anderen Christian Flokstra en Leon van Kleef van Ficq en Partners en Yassine Bouchikhi.

OM op de hoogte

Opvallend detail is dat het Openbaar Ministerie al zeker een jaar op de hoogte is van deze informatie maar nooit een klacht heeft ingediend tegen de betrokken advocaten. Uit eerdere berichtgeving in het AD blijkt dat het OM wel contact heeft opgenomen met de orde van advocaten. Dat wordt door bronnen van NRC bevestigd. Waarom geen aangifte is gedaan, is niet duidelijk. Dinsdag, bij een al geplande tussentijdse zitting in Marengo, zal het OM een toelichting geven op de nieuwe dossierstukken.

Advocaat Bouchikhi stelt op zijn site dat er sprake is van „een halfbakken dossierstuk”. Hij wijst „de gratuite beschuldigingen” aan zijn adres van de hand. In een reactie op de website van het AD stellen de advocaten van Ficq & Partners dat de beschuldigingen van het OM zijn gebaseerd op berichten van „derden” en dat het „uiterst risicovol” is om daar „conclusies aan te verbinden”. Volgens het bericht zijn een aantal passages uit het proces-verbaal „aantoonbaar onjuist”.

Het kantoor heeft de deken van de orde van advocaten op de hoogte gesteld van de kwestie en hem verzocht de advocaten bij te staan „in de zoveelste aanval vanuit het Openbaar Ministerie op de strafrechtadvocatuur”.