Wout van Aert (Jumbo-Visma) wint klassieker Milaan-Sanremo

De Belgische wielrenner Wout van Aert heeft zaterdag de klassieker Milaan-Sanremo gewonnen. De 25-jarige kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma versloeg Julian Alaphilippe, de winnaar van vorig jaar, na een koers van ruim 300 kilometer in de sprint op de Via Roma in Sanremo. Van Aert won vorige week ook al de Strade Bianche.

Alaphilippe ging op de Poggio, de laatste klim op zo’n zeven kilometer van de finish, in de aanval en hij kreeg Van Aert met zich mee. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step wist de Belg kort voor de top te lossen, maar Van Aert kwam in de afdaling terug.

Mathieu van der Poel, die tot de favorieten werd gerekend, zat in de achtervolgende groep. De Nederlandse kopman van Alpecin-Fenix leidde de achtervolging bij het ingaan van de laatste kilometer, maar de groep met meerdere kanshebbers kwam net te laat om een sprintduel tussen Alaphilippe en Van Aert te voorkomen. De Australiër Michael Matthews van Sunweb won de sprint om de derde plaats, voor de Slowaak Peter Sagan. Van der Poel eindigde in zijn eerste Milaan-Sanremo als dertiende.

Milaan-Sanremo stond voor 21 maart op het programma, maar de voorjaarsklassieker ging toen niet door als gevolg van de coronapandemie. De organisatie van de zogenoemde Primavera moest het parcours vorige week aanpassen, omdat meerdere lokale overheden uit angst voor het virus niet wilden dat de koers door hun gemeente zou gaan. (ANP)