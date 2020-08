Echtgenote Nederlandse ambassadeur Libanon overleden door explosie

Na de explosie vroeg de Libanese president Michel Aoun de internationale gemeenschap om steun. Meerdere landen stuurden reddingswerkers, waaronder Nederland. De Turkse vice-president Fuat Oktay zei zaterdag, tijdens een bezoek aan Beiroet, dat zijn land bereid is de haven van de Libanese hoofdstad te herbouwen. Volgens Oktay is de Turkse havenstad Mersin, aan de Mediterraanse kust, bereid de haven van Beiroet bij te staan. Oktay specificeerde niet wat deze hulp precies inhoudt.

Enkele dagen na de explosie in de haven van Beiroet wordt internationaal gesproken over noodhulp aan Libanon. Onder leiding van de Franse president Emmanuel Macron zullen wereldleiders zondag deelnemen aan een donorconferentie per videoverbinding. Dat heeft het Elysée bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters.

Echtgenote Nederlandse ambassadeur Libanon overleden

De echtgenote van de Nederlandse ambassadeur in Libanon, Hedwig Waltmans-Molier, is zaterdag overleden als gevolg van de explosie in Beiroet. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De 55-jarige Waltmans-Molier, die zelf ook voor de ambassade werkte, raakte dinsdagavond zwaargewond bij de explosie in de Libanese hoofdstad.

Het ministerie heeft een online condoleanceregister geopend voor Waltmans-Molier. Ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) hebben de familie van Waltmans-Molier gecondoleerd met het verlies.

„Wij zijn diep bedroefd door het veel te vroege overlijden van onze collega Hedwig Waltmans-Molier bij de zware explosie in Beiroet. Onze gedachten gaan uit naar haar man, hun kinderen en hun familie.”