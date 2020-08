Siemens breidt uit in kankertherapie

Met een enorme overname liet Siemens Healthineers afgelopen week zien welke kant het op wil. 14 miljard euro wil het bedrijf betalen voor het Amerikaanse Varian Medical Systems, een van de marktleiders op het gebied van kankerdetectie en -behandeling. Het gaat om de grootste overname in de geschiedenis van de Siemens-groep. Varian is groot in radiotherapie (bestraling), na chirurgie en chemotherapie de belangrijkste behandelmethode van kanker.

In een toelichting wezen beide bedrijven op het groeiende aantal kankerpatiënten wereldwijd. Hoe pijnlijk ook, de ziekte betekent een groeimarkt. Niet alleen omdat er meer mensen ziek worden, ook omdat volgens Varian 90 procent van de kankerpatiënten in ontwikkelingslanden nog geen toegang heeft tot bestralingstherapie.

Siemens Healthineers is een dochter van het Duitse Siemens-concern. Het bedrijf is groot in beeldapparatuur (zoals CT-scanners) en is samen met General Electric de belangrijkste concurrent van het Nederlandse Philips. Varian heeft tienduizend werknemers, het hoofdkantoor staat in Palo Alto in Californië.

De topman van Siemens Healthineers, Bern Montag, noemde de overname een „beslissende moment in de geschiedenis van ons bedrijf”. Het doel is samen nauwkeurige en gepersonaliseerde kankertherapie te bieden.

Marc Hesselink, analist bij ING. vindt de overname „verrassend”. „In het verleden haalde Siemens juist diagnostiek en behandelapparaten uit elkaar. Beslissingen over behandelmethoden worden namelijk niet genomen door de artsen die de diagnostiek doen, zoals radiologen.”

Aan de andere kant wijst Hesselink erop dat er ook voorbeelden zijn van diagnostiek en behandeling die elkaar wél vinden. Zo groeit de tak image guided therapy van Philips, een onderdeel dat zich bezighoudt met onder andere beeldbegeleiding bij operaties, waardoor er minder snijwerk nodig is. Philips werkt onder andere aan een apparaat waarbij de chirurg röntgenbeelden op een televisie ziet terwijl hij schroeven in de ruggenwervel van een patiënt plaatst. Planningsoftware berekent hoe de chirurg zijn hand moet bewegen.

Het Duitse weekblad Der Spiegel denkt dat Siemens Healthineers z’n apparaten in de diagnostiek kan koppelen aan de apparaten van Varian, vooral op het gebied van software. „Zo kunnen gegevens over de exacte locatie van een tumor rechtstreeks worden gebruikt door bestralingssoftware.”

Data-analyse

In een verklaring schrijven Siemens en Varian dat kunstmatige intelligentie belangrijker wordt bij diagnose en behandeling van kanker. „Varian is al goed in kunstmatige intelligentie”, zegt David Ikkersheim, partner bij KPMG. „We zien dat de zorg, net als andere sectoren, steeds meer een data-spel wordt. Varian heeft bijvoorbeeld ‘workflow-tooling’, dat de planning van radiologie-onderzoeken en andere behandelingen makkelijker maakt. Met kunstmatige intelligentie kan de precisie van de diagnostiek verder omhoog. Je ziet dat toeleveranciers in de zorg steeds meer van hun diensten willen integreren met de bestaande ziekenhuissystemen. Bijvoorbeeld om ziekenhuizen te helpen plannen, of om hun gegevens te combineren met labwaarden zodat ze betere diagnoses kunnen doen.” Ook Philips richt zich op zulke data-analyse.

Duidelijk is dat Siemens Healthineers flink wat geld voor de technologie over heeft. Er wordt een premie van 24 procent betaald op de aandelenprijs. De beursvloer was nog niet meteen overtuigd: het aandeel Siemens zakte 7 procent. Het Duitse bedrijf presenteerde tegelijkertijd ook kwartaalcijfers: de omzet is, vooral door de coronacrisis, met 7 procent gedaald. De omzet van Philips daalde 6 procent, zo werd vorige maand bekend.

