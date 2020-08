Schrijfster Naima El Bezaz overleden (46)

Schrijfster Naima El Bezaz is afgelopen week overleden. Dat bevestigt haar uitgever Oscar van Gelderen zaterdag tegenover NRC, nadat schrijver Abdelkader Benali haar overlijden op Twitter bekendmaakte.

El Bezaz, die opgroeide in Alphen aan den Rijn, debuteerde in 1995 op 21-jarige leeftijd met De Weg naar het Noorden, welke verscheen bij uitgeverij Querido. Haar boek Vinexvrouwen (2010) werd een bestseller, net als de opvolger Meer Vinexvrouwen. Hierin beschrijft ze het beklemmende leven in Nederlandse vinexwijken.

El Bezaz stond bekend als een auteur die in haar boeken seksualiteit en scherpe kritiek op de maatschappij niet schuwde. Na publicatie van haar psychologische roman De Verstotene in 2006 werd ze een tijd vanuit conservatief-islamitische hoek bedreigd. Ze trok zich door de bedreigingen aan haar adres een tijdje terug uit de publiciteit.

De Marokkaans-Nederlandse auteur kampte in de jaren daarna met depressies. Een onderwerp dat terugkomt in haar boek Het Gelukssyndroom (2008), waarin ze schrijft over een Marokkaanse vrouw met psychische klachten. In 2014 nam ze afscheid van uitgeverij Querido en tekende bij Lebowski.

El Bezaz stapte zelf uit het leven. Ze was getrouwd en had twee dochters.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op 113.nl, of bel 113 of 0800-0113.

NRC interviewde El Bezaz in 2012: ‘Ik ben een vat vol vooroordelen’