RIVM: zeer slechte luchtkwaliteit in Zuidwest-Nederland

Het RIVM waarschuwt dit weekend in heel Nederland voor slechte luchtkwaliteit door smogvorming. In het zuidwesten van het land is de luchtkwaliteit „zeer slecht”, aldus het instituut. De luchtvervuiling kan leiden tot klachten aan de luchtwegen, zoals hoesten, kortademigheid en verergering van astmaklachten. Ook kunnen mensen last krijgen van neus, ogen en keel.

De lucht is het meest verontreinigd in de namiddag en vroege avond. Door de hoge temperaturen van de komende week verwacht het RIVM dat de ozonconcentraties ook de komende dagen hoog zullen blijven. Er was sinds donderdag al een smogalarm van kracht voor het hele land.

Ouderen, kinderen en mensen met luchtwegklachten zijn gevoelig voor smog en kunnen hevigere klachten ervaren. Het RIVM raadt mensen die klachten ondervinden aan om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

De oorzaak voor de slechte luchtkwaliteit is volgens het RIVM „smog door ozon”. Deze ophoping van luchtvervuiling komt vaker voor op warme dagen met weinig wind. Vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden, worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Bij gebrek aan wind blijft de ozon hangen. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd: in andere seizoenen is de zon niet krachtig genoeg om hoge concentraties ozon te produceren.