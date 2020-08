Libanon verdient steun, de corrupte machthebbers van het land niet

Het was de klap die Libanon er niet meer bij kon hebben. Afgelopen dinsdag verwoestte een explosie in één van de opslagplaatsen van de haven met ongekende kracht niet alleen diezelfde haven, maar ook een flink deel van de hoofdstad Beiroet. De cijfers (145 doden, 5000 gewonden en een kwart miljoen mensen wier huis zwaar beschadigd of weggevaagd is) lopen ieder uur verder op.

Woede beheerst nu de straten van Beiroet. Nog meer woede, beter gezegd. Want de gewone Libanezen waren al zo boos op hun leiders die door incompetentie, belangenverstrengeling en corruptie het land reeds vóór de ramp van afgelopen dinsdag aan de rand van de afgrond hadden gebracht.

Over de toedracht van de explosie is inmiddels het een en ander bekend. Deze werd veroorzaakt door de ontploffing van 2.750 ton ammoniumnitraat – het gevolg van een brand in een andere opslagloods. Een zeer explosief mengsel dat al sinds 2013 in de haven aan de westkant van de dichtbevolkte stad lag opgeslagen. Een levensgevaarlijke situatie, waarvoor dan ook meerdere keren is gewaarschuwd.

Toch gebeurde er al die jaren niets. Niet verwonderlijk als bedacht wordt dat de haven van Beiroet onder critici in de stad ook wel bekend staat als „de grot van Ali Baba en zijn veertig rovers”.

De haven vormt een belangrijke spil in het smokkelnetwerk dat onder andere het door een burgeroorlog geteisterde Syrië en het onder het juk van sancties levende Iran bedient. De smokkel is een lucratieve inkomstenbron voor de vele sektarische groepen die Libanon telt, zoals het aan Iran gelieerde Hezbollah.

Of het ammoniumnitraat alleen maar in de haven lag opgeslagen of dat er ook iets mee gebeurde (het mengsel wordt ook gebruikt voor de fabricage van bommen) , is één van de vele vragen die beantwoord moet worden.

Het cynische gevolg van de explosie is dat Libanon, dat al veel langere tijd bestuurlijk en economisch failliet is, voor even weer in het middelpunt van de wereldbelangstelling staat. Ooit was het kleine land aan de Middellandse Zee een door de Fransen verlaten verlichte oase in het Midden Oosten, maar in de afgelopen decennia gleed het door een langdurige burgeroorlog en buitenlandse militaire interventies af naar de stuurloze staat van nu. Een land bovendien dat, met naar schatting 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen op een bevolking van 5,5 miljoen, het hoogste aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking ter wereld kent.

Dat Libanon, nu letterlijk in puin, moet worden gesteund, is zonneklaar. Hierbij is ook een rol voor Nederland weggelegd. Al voor de explosie van afgelopen dinsdag onderzocht de internationale gemeenschap, onder meer via het IMF, hoe het wegkwijnende land kan worden bijgestaan. De voorbije jaren is de formidabele staatsschuld verder opgelopen en de afgelopen maanden is de koers van het Libanese pond met tachtig procent gedaald. Libanon was in zekere zin al een donoreconomie waarin corruptie volop kan floreren.

Eigen aan acute, massale steunacties als gevolg van een ramp is dat ‘verkeerde’ mensen hiervan financieel profiteren. In Libanon met zijn corrupte infrastructuur is dit gevaar extra aanwezig als de buitenwereld ongeclausuleerd met grote sommen hulpgeld over de brug komt. Het is dan ook zaak dat dit wordt voorkomen. Wat dit betreft heeft de Franse president Emmanuel Marcon, die afgelopen donderdag de voormalige kolonie direct bezocht, de weg gewezen. Hij zei dat Libanon een nieuwe politieke orde nodig heeft. Hulp zal niet worden verstrekt langs de staatsorganen, maar rechtstreeks onder controle van de Verenigde Naties aan de bevolking worden gegeven.

Dat neemt niet weg dat bij de opbouw van de stad de oude sektarische reflexen met hun endemische belangenverstrengeling weer kunnen opspelen. Het is de uitdaging voor de veerkrachtige bevolking van Libanon die het afgelopen najaar tegen de oude bestuurlijke klasse in opstand kwam, de wederopbouw op een ‘schone’ manier te laten verlopen. Dan is de klap van dinsdag niet de genadeklap voor Libanon, maar de zo noodzakelijke en gewenste keer ten goede.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 8 augustus 2020