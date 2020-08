‘Iets zelf maken is avontuur’

‘Ik heb de wasmachine van mijn oma georven, die is meer dan vijfendertig jaar oud. Ja, best oud. We leven in een tijd waarin mensen steeds nieuwe dingen denken nodig te hebben. Nodig hebben? Daar denk ik veel over na. Er zouden reclames moeten komen die met goud strijklicht uitleggen dat we weinig nodig hebben, in elk geval geen nieuwe dingen. Zelf repareer ik alles. Moeilijk is dat niet als je er maar aan begint. Repareren zou een vak moeten zijn op school: maken en repareren. Soms lijken dingen wel gemaakt om niet te repareren. Maar maken en repareren geeft veel voldoening en plezier.

Behalve mijn wasmachine heb ik ook al vijfentwintig jaar dezelfde auto. Ik rij er heerlijk in, voorál als ik hem net heb gerepareerd, dan rijdt hij nog lekkerder lijkt het. Auto’s repareren is minder moeilijk dan je denkt. Als ik een oude auto langs de weg zie staan dan stop ik altijd. Ik ben wel eens een Rolls Royce tegengekomen op de vluchtstrook, de aircopomp was vastgelopen, waardoor de v-snaar slipte en er rook ontwikkelde. Er zat een man in met een kind. Ik heb de stroom van de magneetkoppeling losgemaakt, gewoon het stekkertje eraf getrokken, waardoor de pouly weer vrij kon draaien en die man weer kon doorrijden.

Ja inderdaad, een plastic tas van Albert Heijn, daar doe ik jaren mee. Waarom niet? Ze blijven gewoon zo lang goed. Als het kapotgaat repareer ik het weer, laatst heb ik nog het hengsel opnieuw vastgestikt.

Soms schrijf ik de datum op dingen. Mijn kam is uit 1997. En dan verbaas ik me hoe lang ik die kam al heb, en herinner me waar ik hem kocht.

Maar dingen maken is ook leuk. Bijvoorbeeld sandalen, gewoon op een naaimachine. In Waalwijk heb ik een groot stuk leer gekocht van honderd euro en daar kan ik wel tien paar van maken.

Nu ben ik een werkplaats aan het maken. De vloer is van rode stoeptegels van een fietspad. Daarop heb ik een oude romneyloods gezet van 20 bij 11 meter. Vanuit de loods ga ik een huis bouwen dat kan draaien in relatie tot de zon, door een fiets aangedreven, die stationair in de kamer staat. Dus dat vraagt wel enig gepuzzel met de constructie. Het geheel moet licht blijven, anders krijg je het huis niet meer in beweging. Bij wat ik erin zet, moet ik eerst even bedenken of ik het wel echt nodig heb. Op vakantie merk ik dat ik bijna niks nodig heb, heerlijk is dat en dat wil ik ook met mijn nieuwe huis. Een heleboel dingen die we hebben, vinden we vanzelfsprekend maar ik vind het nou eenmaal interessant om me af te vragen of dat wel vanzelfsprekend is.

Over mijn auto van achtenveertig jaar oud krijg ik vaak complimenten en dan denk ik: waarom heb je als je dit zo leuk vindt zelf niet een oude auto? Waarom in normatieve kaders blijven hangen. Ik ga veel om met een aantal jonge mensen die wel hun eigen verhaal maken, die merken dat je bijna alles zelf kan.

Zuinig ben ik niet, daar heeft het niks mee te maken.

We worden met veel verbeeldingskracht geboren. Wanneer je iets zelf maakt is er geen handleiding, dat is het avontuur. Deze zomer vloog ik in mijn zelfgebouwde vliegtuig over de Alpen, in het blijven draaien van de motor zitten vele jaren noodgedwongen reparatiedrift. Reparaties zijn overwinningen.

