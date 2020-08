Gewonde bij schietpartij op strand in Amsterdam, dader voortvluchtig

Op een drukbezocht strand in Amsterdam is zaterdag geschoten, meldt de politie. Een persoon is gewond geraakt. Volgens stadszender AT5 is hij of zij zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De schutter is nog voortvluchtig, de politie heeft een signalement naar buiten gebracht.

De schietpartij vond rond 16.25 uur plaats bij het park de Oeverlanden, in de buurt van het Amsterdamse Bos. Over de toedracht van het incident wil de politie nog niets kwijt.

Politie_Adam Politie Amsterdam eo Signalement verdachte schietincident Anton Schleperspad / park de Oeverlanden: - Man

- 20/30 jr

- lichte huidskleur

- zwarte krullen

- mager postuur

- zonnebril, sikje, hoed op, blauwe zwembroek en tasje om. Ziet of (her)kent u de verdachte? Niet zelf benaderen maar bel 112! 8 augustus 2020 @ 14:59 Volgen

De plek waar de schietpartij plaatsvond, is een populaire zwemlocatie.



Dit bericht wordt aangevuld.