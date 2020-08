De tactische acrobatiek van Israël en Hezbollah

Toen mensen in Beiroet afgelopen week de muren en ramen uiteen voelden knallen, dachten velen meteen aan een Israëlische luchtaanval – dat hebben de Libanezen vaker meegemaakt. Hoewel alles deze keer wijst in de richting van een tragisch ongeluk, zijn de speculaties over Israëlische betrokkenheid dusdanig hardnekkig dat zowel Israëlische als Libanese autoriteiten de moeite hebben genomen die te ontkennen.

Het drama verandert de balans tussen Israël en Libanon, en vooral tussen Israël en de militante Hezbollahbeweging. Een nieuwe confrontatie met de zuiderburen kan Hezbollahleider Nasrallah moeilijk uitleggen temidden van de binnenlandse puinhoop. Bovendien voedt de explosie de discussie over de positie van de zwaarbewapende beweging.

De Libanezen zien hoe groot de gevolgen kunnen zijn van opslag van gevaarlijk materiaal in dichtbevolkt gebied – een veelgebruikte tactiek waarmee Hezbollah zijn doelen moeilijker bereikbaar maakt, maar burgers juist in de vuurlinie plaatst.

Vóór de ramp in de Libanese hoofdstad waren Israël en Hezbollah al wekenlang verwikkeld in een steekspel. Beide zijden testen regelmatig de speelruimte in de wapenstilstand die Libanon en Israël sinds de oorlog in 2006 hebben – en die wordt geschraagd door VN-resolutie 1701 en VN-troepenmacht UNIFIL.

Oorlog is niet de bedoeling

Oorlog is niet de bedoeling, daar zijn Israël en Hezbollah het al jaren over eens, maar dat wil niet zeggen dat er geen oorlog komt. Het is een tango met de dood; één verkeerd pasje is fataal. „Ze proberen de spelregels te veranderen, maar die geïsoleerde incidenten kunnen zomaar een veldslag of zelfs een oorlog worden”, zegt de Israëlische oud-generaal Assaf Orion in een online gesprek met journalisten.

Meer nog dan militaire operaties zijn de beschietingen en infiltraties gecodeerde boodschappen richting de tegenstander. Beide kanten calculeren zorgvuldig. Wat moeten ze doen om hun eigen publiek gerust te stellen? En wanneer gaan ze te ver voor de andere kant? Het is zaak het bericht van de ander zorgvuldig te lezen. Alle details tellen; de locatie, de formuleringen, of er wel of geen beelden openbaar gemaakt worden.

Lees ook: Beiroet wil hulp, maar wel buiten de eigen elite om

De directe aanleiding van de recente serie schermutselingen is de dood van een Hezbollahstrijder in Syrië, eind juli bij een aan Israël toegeschreven bombardement. Hezbollah vecht mee aan de kant van het Syrische regime en bondgenoot Iran.

Israël bombardeert al jaren doelen in Syrië die het ziet als pogingen van Iran om zich militair in Syrië te nestelen. De bombardementen benoemt Israël vrijwel nooit expliciet, volgens de strategie van ‘plausible deniability’: het operationele doel is bereikt, maar er wordt gezwegen om de tegenpartij niet in verlegenheid te brengen en geen wraakacties uit te lokken.

Relatief vriendelijk

Nadat Hezbollah wraak had aangekondigd voor de dood van zijn man, probeerde op 27 juli een groepje Hezbollahstrijders te infiltreren in een betwist grensgebiedje dat Israël Har Dov noemt en Libanon de Shebaa-boerderijen. Omdat er geen burgers wonen, wordt een confrontatie hier beschouwd als een poging de escalatie beperkt te houden. Het Israëlische leger ontdekte de infiltratiepoging en reageerde relatief vriendelijk, door de Libanezen ongedeerd te laten ontkomen.

Toen een week later opnieuw een groepje strijders de grens over kwam, dit keer vanuit Syrië, was de Israëlische respons harder. De mannen, die probeerden explosieven te planten in het door Israël geannexeerde deel van de hoogvlakte van Golan, overleefden de ontmoeting niet. Hier ging het waarschijnlijk niet om Libanese Hezbollah-strijders, maar om lokaal gerekruteerde Syriërs. Hezbollah hoefde zich daarom niet geroepen te voelen wraak te nemen, en kon zelfs elke betrokkenheid ontkennen.

Soms verstoren de strijdende partijen elkaars boodschappen. Toen Israël de Hezbollahstrijders liet gaan, wilde het iets zeggen als: ‘Jullie zijn gewaarschuwd, maar we willen geen publieke afgang voor Hezbollah, want dat kan verdere escalatie uitlokken.’

Waar Israël waarschijnlijk niet op gerekend had, was dat Hezbollah met een alternatieve vertaling kwam. Omdat er geen doden én geen video’s waren, claimde de beweging dat het incident nooit had plaatsgevonden.

Dat is minder vergezocht dan het lijkt. Vorig jaar september liet Israël Hezbollah uren in het duister tasten over de resultaten van een raketaanval. Beelden werden verspreid van gewonde Israëliërs die op brancards uit een militair voertuig werden gehaald. Uren nadat de Hezbollah het succes had geclaimd, bleek dat de hele situatie in scène was gezet.

Een kleine misrekening en het calculerende schaakspel slaat om in een levensgevaarlijk gokspelletje. „Het is veel waarschijnlijker dat we een oorlog in tuimelen dan dat er een doordachte oorlogsverklaring komt”, aldus Orion.

Een oorlog in gerommeld

Ook in 2006 werden Israël en Libanon onbedoeld een oorlog in gerommeld. Hezbollah-leider Hassan Nasrallah keurde een ontvoering goed – in plaats daarvan vielen er acht Israëlische doden. Israël besloot tot een beperkte wraakactie – dat werd een bloedige oorlog waarbij uiteindelijk meer dan duizend doden aan Libanese en 165 aan Israëlische kant zouden vallen.

In 2015 ging het weer bijna mis. Nadat bij een Israëlische luchtaanval acht militanten omkwamen, doodde Hezbollah twee Israëlische soldaten bij een raketaanval; anderen konden zich op het nippertje redden. „Omdat er acht doden aan hun kant waren en twee aan de onze, blies Israël verdere actie af”, zegt Orion. „Als het acht versus tien was geweest, was het geëscaleerd.” Het toneelstukje van vorig jaar had evengoed een onomkeerbare geweldscyclus in werking kunnen zetten.

Ook nu weet niemand of, wanneer en hoe een volgende zet wordt gedaan. De rekening met Israël is wat Hezbollah betreft nog niet vereffend. Na de ramp van dinsdag, die bovenop de toch al troosteloze economische en politieke toestand komt, zal de Libanese bevolking zich afvragen of raketten afvuren echt het dringendste is wat Nasrallah en zijn makkers nu te doen hebben. Israël vertrouwt er echter niet op dat het rustig blijft; donderdag maakte het leger bekend dat de Israëlische troepen in het noorden in verhoogde staat van paraatheid blijven.