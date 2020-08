Trump tekent per decreet voor coronasteun

Donald Trump heeft per decreet getekend voor financiële steun aan Amerikanen die zijn getroffen door de economische gevolgen van het coronavirus, meldt persbureau Reuters. Belangrijke aspecten van de steun zijn een werkloosheidsuitkering van vierhonderd dollar per week en bescherming tegen uitzetting voor mensen die de huur niet meer kunnen betalen.

Het is nog de vraag of het steunpakket in deze vorm volledig overeind zal blijven staan, dat kan nog juridisch aangevochten worden. Eerdere onderhandelingen over het pakket waren vastgelopen: democraten wilden een pakket van 3.400 miljard dollar, terwijl het voorstel van Trump tot 1.000 miljard dollar ging. Een van de wensen van de democraten was om de werkloosheidsuitkering op zeshonderd dollar per week te houden, zoals het geval was bij de vorige steunmaatregelen die tot eind juli golden.

Onder het steunpakket van Trump valt ook een opschorting van loonbelastingen, voor mensen die minder dan honderdduizend dollar per jaar verdienen. Dit was een idee dat eerder door democraten en ook republikeinen in het Congres werd afgekeurd, aangezien zij van mening waren dat de loonbelasting noodzakelijk is om sociale uitkeringen uit te kunnen betalen.

De Amerikaanse economie is sterk getroffen door de gevolgen van het coronavirus. In juli kregen ruim 31 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering. Uit de overzichtsgetallen van juli bleek vrijdag weer licht herstel, doordat er 1,8 miljoen banen waren bijgekomen in die maand.

Onze correspondent in de Verenigde Staten: De garages in Baltimore hebben geen onderdelen, geen klanten en geen omzet