‘Bootjes zijn net mensen, geen een is er gelijk’

„Moet u hier nou de hele dag staan? Dat is ook warm.” Een bleke tiener, in de ene hand een sigaret, met de andere hand plukkend aan zijn doorweekte t-shirt, kijkt invoelend naar de brug- annex sluiswachter van Blokzijl die net de slagbomen opent. „Nu is het warm, anders is het koud”, antwoordt die onverschillig. „En in mijn huisje heb ik airco.” Tussen ophaalbrug en sluiswachterhuisje loopt de man vier keer per uur, elf uur per dag stug heen en weer, om de zich aan weerszijden verzamelende bootjes door te laten. Op dagen als deze zijn dat er steeds een hele trits.

Het is uitzonderlijk druk op het water deze weken, constateerde Staatsbosbeheer, en uitzonderlijk warm. Volgens Weeronline zelfs de warmste 8 augustus ooit - in De Bilt werd om 11.40 uur al een temperatuur van 33,1 graden gemeten. In Blokzijl is de sluis, die historisch belangrijke toegang bood tot de Zuiderzee, nog altijd het drukste punt in het dorp. Talloze bootjes passeren richting IJsselmeer of Friesland.

„De sluis is het hart van het dorp”, zegt meneer Pieffers die een eindje verderop aan de kade woont. Hij drinkt voor het huis koffie met zijn buren. Hij heeft het nooit te warm. „Ik ben groot geworden in een bakkerij.” Last van de drukte voor de deur hebben zij ook zelden. „Het is juist gezellig. Als je geluk hebt pakt iemand er een accordeon bij”, zegt zijn buurman De Lange. Pieffers: „Bootjes zijn net als mensen, er is er geen een gelijk.”

Bekijk ook deze fotoserie over het tropische weer

Uren kijken

Op deze loeihete zaterdag komt er inderdaad een kleurrijke stoet scheepjes voorbij: koele, minimalistische sloepen, overbevolkte speedbootjes met een schild van parasols, kajuitjachten, platbodems, en glimmend witte strijkijzers. Tachtigers Hendrina en Bob uit Velp, die niet met hun achternaam in de krant willen, kunnen er uren naar kijken. Vanaf hun scootmobiel, desnoods pal in de zon zoals nu. Ze staan met een caravan op een camping een paar kilometer verderop, al vijfentwintig jaar. „Van april tot oktober. We gaan twee keer per week terug naar huis in Velp voor de post en de planten en om te douchen. Nee, zwemmen doen we niet, dat hebben we nooit geleerd.” Ze komen naar Blokzijl, hier in de Kop van Overijssel, voor de mooie boten, maar ook omdat ze de mentaliteit in het dorp en omgeving bijzonder vinden. „Hier kun je de mensen nog vertrouwen. In Velp kun je nog geen stoel buiten laten staan.”

Een gezin uit Genemuiden heeft een bootje gehuurd voor een dag. Van de vijf kinderen verdringen zich er drie onder een parasol. „Als ze het warm hebben doen ze hun hoofd maar even onder water”, relativeert hun moeder. De jongste geeft een demonstratie en dipt zijn kuif in het Noorderdiep.

Lees ook: Vrij zijn is...boten spotten

Bootje op de trailer

Jacob-Jan uit Nunspeet, begin twintig, vaart in een soort grote dinghy. „Een rib heet dit, met een b. Hij kan 66 kilometer per uur. Om af te koelen kun je het best gas geven, dan krijg je nog wat wind. Maar dat mag niet, nou ja, alleen in een paar hardvaargebieden.” Jacob-Jan somt alle meren in de omgeving op waar je op een strookje kunt scheuren. Hij was nu net met een vriend een week in Lemmer. Zijn hele zomer, vertelt hij, is het week in week uit: bootje uit de schuur, op de trailer, naar het water, en terug.

De hitte, en het slaapgebrek („in de kajuit is het niet te harden”, aldus een mevrouw op een aak uit Zaandam) heeft nog geen merkbare invloed op het humeur van de vakantiegangers. Loom wachten de meesten op hun beurt. „Mensen met een huurboot hebben vaak wat minder ervaring op het water, die geef ik wat extra ruimte”, vertelt sluiswachter Erwin. „Door corona mogen er wat minder bootjes tegelijk in de sluis liggen, dat zorgt soms wel voor ongeduld.” Deze zaterdag valt geen onvertogen woord. De scheepjes varen in en uit, op het tij van de onkreukbare sluiswachter op de kade.