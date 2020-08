Als burgemeesters een ‘experiment’ beginnen...

‘Ik ben burgemeester, ik moet handelen.” Beknopter dan in deze besliste uitspraak van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, vorige week in de Volkskrant, heeft het gezag zichzelf in de coronacrisis nog niet gemanifesteerd. Hij had de juridische experts over de lokale mondkapjesplicht in Rotterdam en Amsterdam aangehoord, maar hij ging het gewoon tóch doen.

Weliswaar in de vorm van een experiment, met als belangrijkste argument dat de onderlinge anderhalve meter afstand in de grote steden ‘sleets’ is geworden. Daarmee was de situatie op straat gelijk aan die in het ov, waar het mondkapje als plicht al geldt. Burgers die zich er niet aan houden kunnen van Aboutaleb vanaf woensdag rekenen „op de sterke arm”. Want wat moet dat moet. Als mensen daarna „een zaak aanspannen dan is dat maar zo”.

Oké, drie hoeraatjes voor de burgemeester met spierballen. Want we gaan vierkant de verkeerde kant op, met al die landgenoten die ‘virusmoe’ zijn, zich niks aantrekken van ‘drukke plekken mijden’ of afstand houden. En het virus weer pootjes geven.

Ik geef toe, ik ben een boomer in de risicoleeftijd en ik word boos op mensen die demonstratief hun mondkapje aflaten, die zeldzame keer dat ik de trein neem. Of die in de rij voor de kassa of het fietsverkeerslicht pal naast me gaan staan. Dus Aboutalebs sterke arm is mij niet onwelkom.

Maar hoe breng ik dan in vredesnaam mijn innerlijke jurist tot zwijgen? Die muggenzifter die altijd klaar staat met bezwaren en bedenkingen, die altijd wel ergens ‘hoger recht’ weet te vinden of net weer een ander grondrecht. Dat op gezondheid bijvoorbeeld. En per definitie burgemeesters wantrouwt die regels stellen die buiten hun bevoegdheid vallen. En dat dan verkopen als experiment.

Want helaas is dat ook zo. Ik heb geen staatsrechtkenners kunnen vinden die menen dat lokale overheden op eigen titel wél kledingvoorschriften mogen vaststellen. Dat mocht niet met boerka’s – en dat mag niet met mondkapjesplicht. In artikel 10 van de Grondwet staat dat ieder recht heeft op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Dus geen lokale regels over hoofddoeken, roklengtes, badpakken, djellaba’s of rastakapsels graag. Daar is de landelijke wetgever voor nodig en instemming van het parlement. Daar ligt trouwens een noodwet te wachten waar dat makkelijk in kan. Alleen deed het kabinet daar te lang over en het parlement laat die nu liggen. Het is maar een noodwet, nietwaar. Het reces gaat voor. Zouden ‘wij’ echt het enige land ter wereld zijn die in tijden van nood geen noodwet weet in te voeren? Prutsers in de polder.

Aboutaleb (maar ook Halsema) laat voor zijn zogenaamde experiment niet eens de gemeenteraad van reces terugkomen. Hier wordt dus zonder degelijke juridische grondslag een bestuurlijk toneelstukje opgevoerd, waarbij het gezag zichzelf permissie geeft in te grijpen en daarna wel zal zien waar het schip strandt. Burgers met een boete mogen dan de hordenloop doen met een bezwaarschrift en daarna in beroep bij de bestuursrechter. „Dan is dat maar zo”, zegt Aboutaleb, die gokt dat de tijd in zijn voordeel werkt. Net als de hoogte van het griffiegeld en de beboete burger, die z’n knopen telt en het laat zitten, cynisch en moe. Ook dat is een manier om je gezag te verliezen.

Want zo gaat het toch vaker? De overheid neemt in tijdnood of onder politieke druk een vage wet aan, met onduidelijke, open normen, grondwettelijke bezwaren, ingebakken bevoegdheidsproblemen, waarna de rechter de rommel mag opruimen. De rechtsstaat als laboratoriumdoos voor opportunisten.

De Rotterdamse overheid heeft op dit vlak bovendien een reputatie. Het is de stad waar voetbalsupporters makkelijk preventief worden ingesloten en aangehouden. Waar ‘interventieteams’ op niet altijd even duidelijke gronden bij sociaal zwakkere burgers ín huis controle komen doen. Waar de ‘Rotterdamwet’ selectie van huurders op inkomen mogelijk maakt. Als ze in Rotterdam hun mouwen oprollen, berg je dan maar, als burger, zeker die met inwonende jurist.

Dus, burgemeesters! Bestrijd drukte, sluit locaties en wegen en help de anderhalve meter afdwingen. Maar blijf van de mondkapjes af.

