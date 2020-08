20 jaar cel voor Amerikaanse ex-militairen om ‘couppoging’ Venezuela

Twee Amerikaanse ex-militairen zijn vrijdag in Venezuela veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor een poging tot een ‘gewapende invasie’ in het Zuid-Amerikaanse land afgelopen mei. Dat heeft openbaar aanklager Tarek William Saab bekendgemaakt. Luke Alexander Denman en Airan Berry zijn schuldig bevonden aan samenzwering, criminele vereniging, wapenhandel en terrorisme. Beiden zouden hebben bekend.

Wat er begin mei precies is gebeurd in Venezuela, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Volgens het regime van president Nicolás Maduro heeft een groep huurlingen geprobeerd Venezuela vanaf zee binnen te dringen met het doel hem af te zetten en zo plaats te maken voor oppositieleider Juan Guaidó. De ‘terroristen’ zouden zijn vertrokken vanuit Colombia en in Venezuela zijn tegengehouden door de ordetroepen. Een dag na de vermeende couppoging werden Denman en Berry elders in Venezuela opgepakt op verdenking van betrokkenheid.

Hoe de Amerikanen betrokken waren, is niet helemaal duidelijk. Wat zeker is, is dat Denman en Berry in het verleden bij een speciale eenheid van het Amerikaanse leger zaten. Inmiddels werkten beiden voor het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Silvercorp USA. De baas van dat bedrijf, veteraan Jordan Goudreau, stelde na de arrestatie van zijn collega’s dat hij de couppoging had bedacht en inderdaad het doel had Maduro uit het zadel te lichten.

Beschuldigingen

Goudreau stelde betaald te zijn door oppositieleider Guaidó, maar die ontkende dat en zei dat Maduro de hele couppoging had geënsceneerd. Maduro zei op zijn beurt dat de regeringen van de Verenigde Staten en Colombia betrokken waren bij de poging, wat de Amerikaanse en Colombiaanse autoriteiten weer ontkenden.

De beschuldigingen over en weer zijn typerend voor de verhoudingen tussen Venezuela en de Verenigde Staten. Al tijden beschuldigt president Maduro de Verenigde Staten ervan een complot te vormen om hem af te zetten, omdat het land daar economisch van zou kunnen profiteren. De VS zeggen het Venezolaanse volk te willen ‘bevrijden’ van Maduro, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de humanitaire crisis in het land en banden zou hebben met rebellengroepen, drugskartels, Iran en Hezbollah. De VS zien, net als tientallen andere vooral westerse landen, Guaidó als rechtmatige president.

