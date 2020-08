Wielrenner Jakobsen ontwaakt uit kunstmatige coma

De Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen, die woensdagavond ernstig gewond raakte bij een valpartij tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen, is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Dat heeft de organisatie van de wielerwedstrijd vrijdag bekendgemaakt. Jakobsen zou volgens de organisatie in „goede” conditie zijn. Het is onduidelijk wat dat precies inhoudt. Eerste tests in het ziekenhuis van Sosnowiec hebben niet op letsel aan zijn hersenen of wervelkolom gewezen.

De 23-jarige Jakobsen werd tijdens de eindsprint van de etappe naar de zijkant van het parcours gedreven door de Nederlandse wielrenner Dylan Groenewegen. Jakobsen knalde daarbij met fiets en al door de barrières van het parcours en raakte achter de omheining een cameraman. Groenewegen passeerde zelf al vallend de finishlijn, maar werd later door de jury als schuldige aangewezen voor de valpartij en gediskwalificeerd. De organisatie heeft Jakobsen als winnaar van de eerste etappe aangewezen.

De 27-jarige Groenewegen is uit de Ronde van Polen gezet vanwege de valpartij. De internationale wielrenfederatie UCI stelde het voorval „onacceptabel” te vinden en heeft verklaard een onderzoek naar Groenewegen in te stellen. „We keuren het gevaarlijke gedrag van Groenewegen sterk af”, aldus de bond.

Lees meer over de valpartij bij de Ronde van Polen: Dit ongeluk in de massasprint heeft grote gevolgen