Wethouder Urk legt taken neer om verzwijgen nevenfunctie

De Urkse wethouder Geert Post (SGP) legt zijn taken neer zolang er een onderzoek naar hem loopt. Donderdagavond stelde burgemeester Ineke Bakker een onafhankelijk integriteitsonderzoek in omdat Post een nevenfunctie als vervoersmanager bij het transportbedrijf van zijn zoon heeft verzwegen. Zijn zoon is vorige week gearresteerd omdat de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs in zijn vrachtwagen vond.

Donderdag kwamen het college van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigers van de gemeenteraad bijeen voor een spoedoverleg over de betrokkenheid van Post bij het bedrijf van zijn zoon. Wethouders zijn verplicht nevenfuncties te vermelden. Post heeft zijn excuses aangeboden en in overleg met de SGP-fractie zijn taken neergelegd. De SGP zegt in een persbericht dat „het niet melden van de betrokkenheid bij het bedrijf onhandig is en door de recente gebeurtenissen in een heel vervelend licht komt te staan”.

De zoon van Post werd vorige week in Frankrijk gearresteerd omdat 250 kilo cocaïne en 169 kilo speed was aangetroffen in een lading bloemen van zijn vrachtwagen. De zoon, die stelt onschuldig te zijn, zit nog steeds vast. De drugsvondst was niet de directe aanleiding voor het spoedoverleg. Dat was het niet vermelden van de nevenfunctie. Post was niet alleen vervoersmanager bij het bedrijf, maar ook enig aandeelhouder van een aanverwante bv die vrachtwagens in beheer heeft.