VS leggen sancties op aan Carrie Lam en andere bestuurders van Hongkong

De Amerikaanse regering legt elf bestuurders van Hongkong en andere Chinese topfiguren sancties op voor het invoeren van de omstreden veiligheidswet in de voormalige Britse kolonie. Onder hen is ook Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong.

„De Verenigde Staten staan zij aan zij met de bevolking van Hongkong en we zullen onze mogelijkheden en autoriteit gebruiken om iedereen te raken die hun autonomie ondermijnen”, zegt minister Steven Mnuchin van Financiën volgens The Financial Times over de sancties.

Lam liet bij de invoering van de veiligheidswet op 30 juni weten dat die hard nodig is vanwege de „door externe krachten aangewakkerde” protesten van het afgelopen jaar in Hongkong. Maar volgens Washington schendt de wet de speciale status die Hongkong kreeg na het einde van het Britse bestuur in 1997.

„Carrie Lam is als hoogste bestuurder direct verantwoordelijk voor het invoeren van de maatregelen uit Beijing om de vrijheid van meningsuiting en democratische processen in te perken”, stelt het Amerikaanse ministerie van Financiën. Vorige week stelde Lam de verkiezingen van 6 september met een jaar uit met als officiële reden het oplaaien van het coronavirus.

Financiële tegoeden bevroren

Naast Lam krijgen ook politiechef Chris Tang, veiligheidsminister John Lee en enkele hooggeplaatste leden van de Communistische Partij van China sancties opgelegd. Hun eventuele financiële tegoeden in de VS worden volgens Reuters bevroren en Amerikanen mogen geen zaken met hen doen.

De spanningen tussen de VS en China zijn vanwege het voortdurende handelsconflict toch al groot en liepen de afgelopen weken sowieso al verder opgelopen. Zo wil president Trump het populaire TikTok en andere Chinese apps verbieden, zijn de VS boos over de Chinese aanspraken in de Zuid-Chinese Zee, krijgt Beijing felle kritiek vanwege de aanpak van het in Wuhan ontstane coronavirus en was China ontstemd over het bezoek van de Amerikaanse minister van Volksgezondheid aan Taiwan.

Ook Groot-Brittannië ligt in de clinch met China over de veiligheidswet en schortte vorige maand per direct het uitleveringsverdrag met Hongkong en verkopen geen spullen meer die onderdrukking van de bevolking mogelijk kaken, zoals surveillance-apparatuur. Ook dreigt Londen met verdere handelssancties en biedt het miljoenen Hongkongers onderdak aan in Groot-Brittannië.