Vliegverkeer Eindhoven Airport ligt stil tot vrijdagmiddag 12.30 uur

Al het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt stil tot circa vrijdagmiddag 12.30 uur. Dat meldt de luchthaven op Twitter. Sinds vrijdagochtend 08.15 uur kunnen er geen vluchten landen of vertrekken.

Door een krappe bezetting en ziekte bij de militaire luchtverkeersleiding is er geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven. Vluchten die al onderweg waren zijn omgeleid naar de luchthavens van Maastricht en Weeze. Tussen 08.15 uur en 12.30 uur stonden 33 vluchten gepland, die nu vertraagd, omgeleid of, in een enkel geval, geannuleerd zijn.

Volgens persbureau ANP heeft de luchthaven in Eindhoven al vaker last gehad van capaciteitsproblemen bij de militaire luchtverkeersleiding. In december kon er op verschillende dagen niet gevlogen worden door een tekort aan verkeersleiders.