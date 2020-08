Veel olie en water, dat is nog geen hummus

‘Hummusoorlogen’, zo heet het hoofdstuk over de kikkererwtendip in het kookboek Jeruzalem van Yotam Ottolenghi en Sami Tamimi. Waar de eerste hummus werd gemaakt, wie de beste maakt, welke textuur die moet hebben, wat er wel en niet in mag zitten, „vooral joden, en meer in het bijzonder joodse mannen, worden het nooit moe erover te ruziën.” Maar of hummus – eigenlijk hummus bi tahini, want hummus betekent gewoon kikkererwten – nou in Libanon of Syrië is uitgevonden, of in het Oude Testament, over één ding is consensus. Hummus maak je zonder olie. Althans, dat is wat Ottolenghi doet. En in Nederland schrijft Jigal Krant in zijn boek TLV: „Bega niet de klassieke fout om olijfolie door je choemoes te mengen. Daarvan wordt hij rullig in plaats van romig.”

Maar de meeste hummus maken we niet zelf, die kopen we in de supermarkt, in steeds grotere hoeveelheden. En daar gelden andere wetten. We vonden 26 soorten gewone hummus – over hummus met pesto, biet of ‘houmous kip’ van Johma – hebben we het maar even niet. 26 bakjes, van Aldi tot Ekoplaza. Van 5,45 tot 18,17 euro per kilo. Zou daar iets bij zitten dat geen belediging voor het echte ding is?

De cijfers. Het percentage kikkererwten loopt uiteen van 33 tot 67. Nu zegt dat niet alles, behalve dat 33 procent wel erg weinig is. Bij Ottolenghi en Krant bestaat hummus grofweg uit de helft (gedroogde) kikkererwten en de helft tahin (tahini, techina, sesampasta). En dat is waar het bij de fabriekshummus misgaat. Waar is de tahin?

Goedkoop, smaakloos spul

De minste tahin zit in de hummus van biomerk De Hobbit: 0 procent. En dat voor de hoogste prijs, 3,09 voor een bakje, 18,17 per kilo. Bij tien andere merken mét tahin, wordt het percentage helemaal niet genoemd. Alsof alleen het woord sesamzaad of tahin al voldoende kwaliteit garandeert. Als het er wel op staat, blijft het vaak onder de 10 procent. In elk geval is tahin in géén van de bakjes het tweede bestanddeel. Raapzaadolie of zonnebloemolie en dan water. Of water en dan raapzaad- of zonnebloemolie. Gemiddeld moet er dus voor de helft goedkoop, smaakloos spul door om het bakje vol te krijgen. En dan soms ook nog dextrose of tarwestroop, suiker dus. In plaats van die verrukkelijk smeuïge, zalvende sesampasta.

Prijs zegt niets: in Aldi-hummus zit 16 procent meer kikkererwten dan in de budgethummus van AH die even goedkoop is. Maar die van AH vermeldt dan weer wel het hoogste percentage tahin. Twee van de duurste, BioToday en TerraSana, bevatten meer water dan kikkererwten (33 procent) en nauwelijks sesam. De bekendste, Maza, ‘volgens authentiek recept’, blijft steken op 37 procent en een onbekend percentage sesam.

Gezonder wordt hummus van meer kikkererwten. Minder gezond wordt-ie van olie. Van een flinke scheut tahin– vet en calorierijk – wordt hummus niet gezonder, maar wel lekkerder. Alleen is er geen fabriek die ’m zo maakt. Waarom niet? Omdat dit de enige hummus is die de meeste Nederlanders kennen? Omdat je alles straffeloos authentiek kan noemen? Omdat het toch wel verkocht wordt? Omdat het niemand wat kan schelen? Soms is oorlog beter dan onverschilligheid.