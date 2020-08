Undercoveragenten dreigen met stilleggen EncroChat-onderzoeken

Honderden undercoveragenten dreigen belangrijke onderzoeken te staken die voortvloeien uit de EncroChat-hack. Zo’n zeshonderd agenten zeggen te weinig betaald te krijgen voor het gevaarlijke werk dat ze doen. De politiebonden hebben acties aangekondigd en in een brief aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) doen de agenten van de afdeling Observatie & Techniek (O&T) „een dringend beroep” op de minister voor meer waardering, een hoger loon en toeslagen.

De brief is een gevolg van een langlopend conflict met de korpsleiding van de politie. De agenten van O&T vragen al vijf jaar om meer loon en toeslagen, maar hebben tot dusver niet gekregen wat ze willen. Sinds de vorming van de Nationale Politie in 2013 krijgen de undercoveragenten geen toeslagen meer, terwijl andere diensten zoals de Dienst Speciale Interventies (DSI) of de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) die wel zouden krijgen.

Dat terwijl hun werk steeds intensiever en gevaarlijker is geworden, schrijven de undercovers. „Het geweldskaliber van de misdadigers met wie wij te maken hebben is flink gestegen”, schrijven de O&T-specialisten. De politie kraakte onlangs miljoenen versleutelde berichten die stonden op een in beslag genomen server van EncroChat, aanbieder van crypto-telefoons. Met die informatie „kon een groot aantal criminelen worden opgepakt en (mede daardoor) flink wat misdaad in de kiem worden gesmoord”, schrijven de agenten.

De daarbij in Brabant aangetroffen martelkamers maken volgens hen duidelijk welke „intense risico’s” het werk van O&T-specialisten tegenwoordig met zich meebrengt. Volgens de agenten is ook de hoeveelheid werk voor de dienst O&T enorm toegenomen. Het gevolg is „een groeiende overbelasting”.

Stakingen

Sinds vorige maand voeren elf over het land verspreide afdelingen stakingen uit. De korpsleiding heeft naar aanleiding daarvan half juli een voorstel gedaan om de undercoveragenten een eenmalige toelage te verstrekken. De O&T’ers nemen daar echter geen genoegen mee en zeggen zich voor te bereiden op meer acties, „bijvoorbeeld door het werk neer te leggen in de lopende onderzoeken die zijn voortgevloeid uit de Encrochat-doorbraak. Ook hierdoor kan waardevol bewijsmateriaal geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of voor altijd verloren gaan.”

De politiebonden steunen de acties. De agenten zeggen zich niet serieus genomen te voelen. De korpsleiding heeft hen eerder deze zomer al laten weten „dat nadere gesprekken pas weer mogelijk zijn na de zomervakantie”, aldus de briefschrijvers. „Wij beschouwen dat als het zoveelste gebrek aan serieuze aandacht voor onze problemen.”

Een woordvoerder van de korpsleiding zegt in een reactie „verbaasd” te zijn over het moment van de brief. „We zijn nog volop in gesprek over de beloning en de vergoeding van onkosten en kleding. De waardering is er. Dat moge duidelijk zijn. Ze doen ontzettend belangrijk werk.” Volgens de woordvoerder is de operationele schade vooralsnog beperkt. Gevraagd naar het dreigement van het stilleggen van de EncroChat-onderzoeken, zegt de woordvoerder: „Laten we hopen dat het niet zover komt.”