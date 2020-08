Trump verbiedt transacties met eigenaars TikTok en WeChat

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag een presidentieel decreet getekend om transacties te verbieden met ByteDance, het Chinese techbedrijf dat de populaire app TikTok bezit. Het verbod gaat over 45 dagen in. Ook transacties met Tencent, eigenaar van de app WeChat, worden verboden. Dat meldt Reuters.

Reden voor de maatregelen is volgens het Witte Huis dat de apps „belangrijke bedreigingen” vormen. Zo kan TikTok, een app waarmee gebruikers korte video’s kunnen delen, volgens het decreet worden gebruikt voor desinformatiecampagnes die de Chinese Communistische Partij ten goede kunnen komen. ByteDance heeft dat ontkend.

De VS „moeten agressieve maatregelen nemen tegen de eigenaars van TikTok, om onze nationale veiligheid te beschermen”, aldus Trump in het eerste decreet.

In het andere verklaarde Trump dat WeChat „automatisch grote hoeveelheden informatie van zijn gebruikers buitmaakt. Deze dataverzameling dreigt de Chinese Communistische Partij toegang te geven tot persoonlijke informatie van Amerikanen en gegevens over hun bezittingen.” Door het bevel wordt WeChat over 45 dagen verboden in de VS.

‘Onbetrouwbare’ apps

Lees ook: VS willen Chinese apps verbannen van Amerikaanse markt

De regering-Trump liet eerder deze week weten dat het stappen zou nemen om „onbetrouwbare” Chinese apps van Amerikaanse digitale netwerken te weren. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei woensdag dat Amerikaanse stappen tegen Chinese technologie worden uitgebreid tot persoonlijke apps. Hij noemde daarbij TikTok en WeChat.

Trump heeft gezegd dat hij TikTok per 15 september zou „sluiten” in de VS, tenzij het Amerikaanse techbedrijf Microsoft of een andere partij de Amerikaanse activiteiten van TikTok zou kopen. Microsoft zou daarover in onderhandeling zijn met ByteDance. Geen van de betrokken bedrijven heeft onmiddellijk op de decreten gereageerd.