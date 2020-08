The Boys ontmaskert superhelden als ijdele junks

De sullige tv-verkoper Hugh buigt naar voren om zijn liefje Robin te zoenen als opeens in slow-motion een schokgolf over hem heen gaat. Daarna volgt een wolk van bloed, botten en ingewanden. De superheld die dwars door haar heen is gerend kijkt even om en gaat dan weer verder. „Robin?” piept Hugh, maar alles wat er van haar over is houdt hij vast: haar handen. Een bloederig begin van zijn strijd tegen de ware schurken van The Boys: losgeslagen superhelden. Maar de vrees voor onbeteugelde kracht gaat ver terug.

Herakles, mythische held van de Oudheid, doodde zijn gezin toen de godin Hera een vlaag van waanzin op hem losliet. Overmacht, zou je kunnen zeggen. Maar volgens een mythe sloeg hij in zijn jongere jaren muziekleraar Linos dood toen hij in woede ontstak over een corrigerende opmerking. De les is duidelijk: voor gewone mensen is het levensgevaarlijk om je aan het ontvangende eind van ontketende superkrachten te bevinden.

„With great power comes great responsibility”, zei oom Ben tegen Peter Parker, een les die hem als Spider-Man vormt. Superman moet zich constant inhouden om niet de wereld om hem heen te verpulveren. Als morele bakens zijn traditionele superhelden zich bewust van hun verantwoordelijkheden. The Boys, gebaseerd op de gelijknamige comic van Garth Ennis en Darick Robertson, ontdoet superhelden van al hun pretenties en maakt ze zo vreselijk menselijk. Zo blijken de supes helemaal geen uitverkorenen maar gewone mensen die als baby zijn blootgesteld aan Compound V. Dit middel wordt door megabedrijf Vought gebruikt om superhelden te creëren en is ook een soort doping om hun krachten op sterkte te houden. Al hun heldendaden zijn reclame voor Vought, dat eigenlijk aast op militaire contracten. Daarbij gaat het bedrijf over lijken: bij de superheldenacties vallen constant slachtoffers. Met omkoping, intimidatie en een media-offensief worden schandalen onder het tapijt geveegd.

Celebritycultuur

De superhelden van The Boys gedragen zich als verknipte rijkeluiskinderen die overal mee wegkomen. Hun heldendom is onze celebritycultuur; uitvergroot maar met dezelfde problemen zoals omstanders die wegkijken bij misstanden. Het tweede seizoen trapt het gaspedaal nog dieper in: een nieuwe heldin genaamd Stormfront wakkert handig de angst voor super-terroristen aan en je kan wel raden wie de oplossing heeft. De Amerikaanse verkiezingen zijn overigens in november.

DE BRONNEN

The Tick: Peter Serafinowicz als goedaardige held die iets te vaak zijn hoofd heeft gestoten. Watchmen: Gedurfde serie die stevig sociaal commentaar levert. Ondanks alle vreemde fenomenen is extreem-rechts het echte monster.

Watchmen Legendarische comic uit 1986 door Alan Moore en Dave Gibbons die het superheldengenre in zijn hemd zette. Verfilming van Zack Snyder is eerbiedig maar grijpt soms naast het bronmateriaal. De HBO-serie slaat een nieuwe weg in en raakt racisme vol op de neus.

The Tick Meer luchtige parodie dan scherpe satire. De onverwoestbare doch vrolijk gestoorde held gaat verkleed als een blauwe teek. Hij neemt het op tegen schurken als Chairface – die inderdaad een stoel als hoofd heeft. Oorspronkelijk een comic van Ben Edlund, die ook de tekenfilm en twee live action-series overzag.

Preacher Voorganger van dezelfde makers als The Boys, zowel een comic als serie. Priester met gewelddadig verleden krijgt uitzonderlijke kracht om met zijn stem mensen te commanderen. Bijgestaan door zijn ex en een Britse vampier gaat hij op zoek naar God.

VERDER KIJKEN

Misfits: Een Brits zooitje ongeregeld worstelt met tienerangsten en onvoorspelbare superkrachten. Legion: Psychische krachten zijn gevaarlijk als je aan waanbeelden lijdt. Knappe rol van Dan Stevens.

Supernatural Twee broers jagen op monsters en praten daarna over hun gevoelens. Geen superhelden maar wel goden, engelen, demonen en andere bovennatuurlijke wezens. The Boys-showrunner Eric Kripke bedacht deze serie en maakte er in vijf strakke seizoenen een culthit van. Daarna verliet hij de show. Het vijftiende en laatste seizoen eindigt dit jaar.

Misfits Recalcitrante tieners veroordeeld tot maatschappelijk werk krijgen superkrachten die haaks op hun persoonlijkheden staan. Vuig, grappig en bij vlagen bloedserieus coming of age-verhaal, en vooral heerlijk Brits.

Legion Geslaagde afgeleide van X-Men, dromerig in beeld gebracht door Noah Hawley (Fargo). Schizofrene mutant David worstelt met zijn psychische kracht en wordt opgejaagd door de Amerikaanse overheid. Serie kaart het gevaar van losgeslagen superkrachten aan en vervlecht dit met een oprechte verkenning van geestesziekte.