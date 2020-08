Surinaams parlement stemt toch in met vervolging ex-minister Financiën

De Surinaamse oud-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad (NDP) wordt toch vervolgd voor verduistering en andere strafbare feiten. Het Surinaamse Parlement heeft de politicus donderdagavond lokale tijd in staat van beschuldiging gesteld, meldt nieuwssite StarNieuws. De mogelijkheid tot vervolging werd enkele maanden geleden juist afgewezen door het toenmalige parlement.

Van de 51 parlementsleden stemden donderdag 28 in met de vordering die Hoefdraad in staat van beschuldiging stelt. Oppositiepartijen NDP en BEP onthielden zich van stemmen. Hoefdraad wordt verdacht van elf strafbare feiten, waaronder de verkoop van overheidsgebouwen, misbruik van royalty’s van goudbedrijven en verduistering. Hij was van 2015 tot de verkiezingen van eerder dit jaar minister van Financiën voor de NDP, de voormalige regeringspartij van oud-president Desi Bouterse.

‘Onbehaaglijk gevoel’

In mei kwam de kwestie ook al voor het parlement. Ten tijde van die stemming was Hoefdraad nog minister en had zijn NDP een meerderheid in het parlement, wat ertoe leidde dat de vordering werd afgewezen. Een week later vonden verkiezingen plaats in het Zuid-Amerikaanse land. De regerende NDP verloor en oppositiekandidaat Chan Santokhi mocht een regering gaan vormen.

Met de nieuwe verhoudingen werd de kwestie nogmaals in stemming gebracht. Dit was volgens StarNieuws een reactie op een „onbehaaglijk gevoel in de samenleving dat de justitiële autoriteiten hun werk niet konden doen”. Volgens Gregory Rusland en Asis Gajadien, de leiders van de huidige regeringspartijen NPS en VHP, moet de rechter de mogelijkheid krijgen om de zaak te onderzoeken. In Suriname moet het parlement instemmen met de vervolging van een minister, om te voorkomen dat politieke ambtsdragers zomaar vervolgd kunnen worden.

President Santokhi beschuldigde de regering van zijn voorganger eerder deze week van „sabotage van de hoogste orde”. Bouterse zou ruim drie miljard dollar aan binnen- en buitenlandse schulden hebben achtergelaten. Ook vertelde Santokhi in een interview met NRC over de erbarmelijke toestand van de regeringsgebouwen, onder meer omdat computers ontbraken.