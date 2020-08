‘Spaanse oud-koning Juan Carlos vloog naar Abu Dhabi’

De voormalige koning van Spanje Juan Carlos I, die vorige week in ballingschap ging omdat hij verdacht wordt van corruptie, is naar Abu Dhabi gevlogen. Dat schrijft de Spaanse krant ABC vrijdag. De krant heeft het vliegtuig waarmee de oud-koning op 3 augustus uit Spanje is vertrokken kunnen volgen ondanks een wijziging van het vluchtplan, bedoeld om dat juist te voorkomen.

ABC zegt het vluchtplan van Carlos’ vliegtuig in handen te hebben. De privéjet zou zijn vertrokken uit Parijs - om geen argwaan te wekken - en Juan Carlos maandagochtend hebben opgehaald op het vliegveld van Vigo in Galicië. Van daaruit zou Carlos samen met een adviseur en vier lijfwachten zeven uur later zijn geland op een luchthaven in Abu Dhabi.

De oud-koning raakte in opspraak door een Zwitsers onderzoek naar het witwassen van geld en het ontduiken van belasting. Het voormalige staatshoofd zou van Saoedi-Arabië tientallen miljoenen hebben gekregen voor zijn rol als onderhandelaar bij de aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina. Die werd door een Spaans consortium aangelegd. In een afscheidsbrief aan zijn zoon, de huidige koning Felipe VI, kondigde Carlos maandag zijn vertrek aan. Hij liet in de brief weten dat hij hoopt dat zijn ‘fouten’ niet aan zijn zoon blijven kleven.

Of de 82-jarige Carlos nu nog in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) verblijft, is niet bekend. Wel verbleef hij volgens ABC in het luxe resort Emirates Palace Hotel. Hoe lang is niet bekend. In ieder geval wordt hiermee een nieuwe bestemming toegevoegd aan de speculatie in Spaanse media over de nieuwe verblijfplaats van de voormalige monarch. Eerder werd gesuggereerd dat Juan Carlos naar de Dominicaanse Republiek was vertrokken, ook Portugal werd genoemd als kandidaat.