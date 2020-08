In de Keuringsdienst van Waarde botsen romantiek en moderniteit

Het voordeel van een persconferentie waarbij een aanzienlijk deel van het nieuws vooraf al bekend is geworden, is dat tv-makers zich kunnen voorbereiden. Dus kon de extra uitzending van EenVandaag – de nabeschouwing op NPO1 direct achter de coronapersconferentie – soepel schakelen naar twee vooraf opgenomen reportages, met reacties op de nieuwe maatregelen. De Utrechtse studentenroeivereniging Triton is klaar voor een introductieweek met strenge coronaregels en bij het vliegveld van Eindhoven is al een commerciële ‘coronateststraat’, zoals ze er bij alle Nederlandse vliegvelden gaan komen.

Verder werd de tijd die gevuld moest worden tot het Achtuurjournaal vooral gebruikt om het publieke optreden van Rutte en De Jonge te recenseren. „Er zat voor iedereen iets in”, beoordeelde crisismanager Marco Zannoni. Hij vindt dat het tijd is voor een nieuwe televisietoespraak van de minister-president. „Er is een groter moment voor premier Rutte nodig om ons allemaal weer toe te spreken.”

Goed, wat te kijken om niet in een eindeloze reeks nabesprekingen te verzanden? De papieren televisiegids zou een rots in de branding moeten zijn, maar ook die rots brokkelt soms af terwijl je ’m vastgrijpt.

Zo leek het erop (in vier geraadpleegde tv-gidsen) dat er tussen 19.25 uur en 23.15 uur op NPO3 ruim drie uur lang televisie over eten te zien zou zijn, alleen onderbroken door een herhaling van de VPRO-serie De Toekomst is Fantastisch. Maar toen bleek dat het door de EO uitgezonden Jouw schuld dat ik dik ben op het laatste moment is vervangen door First Dates (KRO, de digitale tv-gidsen gaven dat wel goed aan). En bleek de aflevering van Broodje gezond, ondanks anders aangegeven, tóch een herhaling te zijn. Keuringsdienst van Waarde was al een herhaling, en dus blijft alleen Sergio & Axel: Van de kaart nog over als nieuw programma over eten op NPO3.

Zo stort wat een vers avondprogramma over eten had kunnen zijn (zónder kookshow, maar mét een reis-, twee consumenten- en een realityprogramma) als een kaartenhuis ineen. Het is sowieso behoedzaam navigeren tussen alle H’tjes in de gids (die staan voor herhalingen). De zomer blinkt niet uit in vers tv-aanbod.

Dus toch die ‘voedingsmarathon’. Broodje gezond (KRONCRV) leert op het einde dat het verschil tussen vers en ingeblikt sowieso betrekkelijk is, een rode kool in het versschap ligt soms al een half jaar op de plank, terwijl diepvriesgroenten binnen een paar uur zijn ingevroren. Qua voedingswaarde ontloopt het elkaar niet veel.

Dat de vergelijking tussen vers en geconserveerd op tv soms ook in het voordeel van het bewaarde spul uitpakt, gaat ook op voor Keuringsdienst van Waarde en Sergio & Axel: Van de Kaart. In de nieuwe, vierde, aflevering reizen de Vlaamse acteur Axel Daeseleire en driesterrenchef Sergio Herman door Noorwegen. Ze plukken bijzondere zeewieren en schelpdieren, proberen een wilde zalm te vangen en bezoeken een prachtig onderzeerestaurant. De natuurbeelden zijn prachtig, het voelt als een mooie vakantie waar je zelf niet bij bent.

Dan is Keuringsdienst van Waarde uit 2013 (!) over gesjoemel met zuurdesembrood voedzamer. Het mooie van de Keuringsdienst is dat altijd dezelfde twee tegengestelde tendensen in strijd zijn: romantiek en moderniteit. De romantische consument wil een ‘authentiek’ brood, de moderne bakker zoekt de goedkoopste manier om dat te bakken. Het levert vaak een desillusie op en scherpe televisie die (aangenomen dat de zuurdesem-situatie nog niet is verbeterd) ook zeven jaar later nog vers smaakt.