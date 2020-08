Saoedische kroonprins beschuldigd van moordcomplot in Canada

Een voormalige medewerker van de Saoedische geheime dienst, Saad al-Jabri, beweert dat de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman een doodseskader op hem heeft afgestuurd in Canada. De moordpoging zou dertien dagen na de moord op journalist Jamal Khashoggi hebben plaatsgevonden, maar zou zijn voorkomen door de Canadese autoriteiten. Dat stelt Al-Jabri in een aanklacht tegen ‘MbS’ en 24 anderen, die hij donderdag heeft ingediend bij een Amerikaanse rechtbank in Washington.

Het doodseskader zou bekend staan als de ‘Tiger Squad’, de persoonlijke huurlingengroep van Mohammed bin Salman, zo staat in het 107 pagina’s tellende document. De huurmoordenaars zouden afzonderlijk en met toeristenvisa hebben geprobeerd om Canada binnen te komen in oktober 2018. Ze hadden forensische materialen bij zich, waarmee ze volgens de aanklacht eventuele sporen van een moord hadden kunnen uitwissen. Ook de man die Khashoggi’s lichaam twee jaar geleden in stukken zou hebben gezaagd op het consulaat in Istanbul, zou betrokken zijn geweest.

Lees ook: De Saoediërs kwamen met een botzaag naar Istanbul

Al-Jabri leeft al enkele jaren in ballingschap in Canada en heeft inmiddels de Canadese nationaliteit. De Saoediër was jarenlang de assistent van prins Mohammed bin Nayef. De huidige kroonprins MbS verdreef Nayef als troonopvolger in een paleiscoup in 2017, waardoor hij zelf de de facto heerser van Saoedi-Arabië werd. Reuters schrijft op basis van bronnen „met kennis van de situatie” dat Al-Jabri toegang zou hebben tot documenten met gevoelige informatie waarvan MbS vreest dat deze hem in verlegenheid kunnen brengen.

Hij beweert in de aanklacht dat zijn nauwe banden met de Amerikaanse inlichtingengemeenschap en zijn goede kennis van de activiteiten van de kroonprins hem tot een van de belangrijkste doelwitten van de aanstaande vorst hebben gemaakt. „Er zijn maar weinig plaatsen met meer gevoelige, vernederende en vernietigende informatie over beklaagde bin-Salman dan de geest en herinneringen van Dr. Saad - behalve misschien de opnames die Dr. Saad maakte in afwachting van zijn moord”, zo staat in de aanklacht. „Dat is waarom beklaagde Bin Salman hem dood wil hebben.”

Lees ook: Pas op dat je de Saoedische kroonprins niet tegen je krijgt

Fellowships

In de aanklacht staat verder dat Bader al-Asaker, directeur van de Prince Mohammed Bin Salman bin Abdulaziz Foundation (MiSK Foundation), een netwerk heeft opgebouwd van „geheim agenten die hij heeft ingezet om individuen als doelwit aan te merken die de beklaagde bin Salman ondermijnen in de Verenigde Staten”. MiSK is de liefdadigheidsorganisatie van MbS die Saoedische jongeren wil ontwikkelen en scholen, om bij te kunnen dragen aan de toekomstige economie door middel van onderwijs, technologie, kunst en cultuur. MiSK stuurt geregeld Saoedische studenten via fellowships naar prestigieuze universiteiten in de VS.