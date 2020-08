Real Madrid en Juventus uitgeschakeld bij hervatting Champions League

De Spaanse en Italiaanse grootmachten Real Madrid en Juventus zijn beiden uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. De wedstrijden werden afgewerkt voor lege tribunes, maar op televisie werd kunstmatig stadiongeluid bijgemengd. Voorafgaand werd een minuut stilte in acht genomen voor alle slachtoffers van de coronacrisis.

Bij de hervatting van het maandenlang stilgelegde voetbaltoernooi verloor Real met 2-1 uit tegen Manchester City, na eind februari ook al de thuiswedstrijd verloren te hebben. Raheem Sterling zette City al vroeg in de wedstrijd op voorsprong en Karim Benzema tekende binnen het half uur voor de gelijkmaker.

Halverwege de tweede helft maakte Gabriel Jesus de winnende treffer. Bij beide goals van Manchester City ging Real-verdediger Raphaël Varane zwaar in de fout.

Opvallende rol Memphis

Juventus versloeg Olympique Lyon dan wel met 2-1, maar dat was niet genoeg na de eerdere uitnederlaag. Lyon-aanvaller Memphis Depay was zowel held als schlemiel in de eerste helft van dat duel. De net van een blessure herstelde international benutte aan het begin van de wedstrijd via een heuse Panenka een penalty voor Lyon.

Lees ook: Het virus, het leed, en het mooie voetbal van Atalanta Bergamo

Later veroorzaakte hij via een handsbal een strafschop voor Juventus, die werd binnengeschoten door Cristiano Ronaldo. De Portugees maakte in de tweede helft ook de 2-1. Bij de Italianen speelde Matthijs de Ligt de hele wedstrijd mee, bij Lyon werd Depay halverwege de tweede helft vervangen.

Coronavirus

De Champions League werd half maart stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. De wedstrijd Atalanta Bergamo - Valencia op 19 februari bleek achteraf voor een flinke verspreiding van het virus te hebben gezorgd.

Zaterdag volgen nog de achtste finales tussen Barcelona en Napoli en tussen Bayern München en Chelsea. Voordat de Champions League werd stilgelegd plaatsten Atalanta, Paris St.-Germain, RB Leipzig en Atlético Madrid zich al voor de kwartfinales.

De rest van het toernooi wordt zonder publiek afgewerkt in de Portugese hoofdstad Lissabon met confrontaties van één onderling duel in plaats van de gebruikelijke twee. De finale is op zondag 23 augustus.