Radiozender KINK vreest uitstel etherveiling

Een bescheiden marktaandeel. Dat is wat KINK, een radiostation voor alternatieve muziek, in anderhalf jaar heeft veroverd: 1,1 procent in de doelgroep van 20 tot 49 jaar, 0,5 procent in totaal. Of beter gezegd, heroverd. In januari vond een doorstart plaats van een station dat in 2011 van de kabel verdween en ophield te bestaan. Nu wordt via internet en het digitale systeem DAB+ uitgezonden.

Voormalig én huidig oprichter Jan Hoogesteijn vond in Leon Rademakers, oud-baas van concertorganisatie Mojo, een investeerder en maakte ex-3FM-dj Michiel Veenstra programmadirecteur. „We zijn heel tevreden”, zegt Veenstra, „maar met een eigen FM-frequentie zouden we zeker twee keer zo hoog scoren.” Zes van de tien luisteraars in de doelgroep die voor adverteerders belangrijk is, luistert volgens hem nog via FM. „Dan komen we aardig in de buurt van 3FM.”

Veenstra en Hoogesteijn lobbyen nu in Den Haag voor zo’n etherfrequentie. In september 2022 lopen de huidige frequenties af en dan krijgen nieuwkomers een kans. Gevestigde commerciële partijen pleiten echter voor een driejarige verlenging van hun frequentie omdat adverteerders afhaakten in de coronacrisis. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) zal daarover in september beslissen, zodra het adviescollege Toekomstig beleid commerciële radio rapport uitbrengt.

Zo’n verlenging is onterecht, meent Veenstra. „Wij hebben dat extra bereik hard nodig. Je kan toch niet zomaar zeggen: partijen die er al ruim twintig jaar zitten mogen blijven? Er gaat veel geld naar de publieke omroep en ondertussen draaien commerciële stations allemaal dezelfde hits. Wat voegen zij nog toe? Wij doen echt iets anders en met wat meer bereik is het levensvatbaar. We onderzoeken de juridische mogelijkheden om een besluit tot verlenging van de huidige FM-frequenties aan te vechten.”

Scherp profiel

KINK heeft 133.000 luisteraars, veelal hoogopgeleid, die per maand gemiddeld 4 uur en 33 minuten afstemmen, wat relatief lang is. Veenstra: „Goede muziek in de categorie Nirvana, Greenday en De Staat afgewisseld met nieuwe bands zoals Tape Toy. Het idee was dat er een station moest komen dat niet uitwijkt naar de hits voor de massa. Ik ben ervan overtuigd dat de groep die onze samenstelling waardeert groter is dan de groep die hitjes tussendoor krijgt voorgeschoteld.” Ook in het soort dj’s wijkt de zender naar eigen zeggen af. „Het idee achter Kink FM destijds was dat dj’s de verbale scherpte van Veronica combineren met de muzieksmaak bij VARA en VPRO. Je moet dus dj’s hebben die veel van muziek weten én tempo maken. Die zijn schaars.”

Zou een ‘niche-betaalmodel’ met wat grote sponsors en betalende luisteraars niet beter werken? „We moeten een term vinden tussen niche en massa; die groep van rockliefhebbers is allesbehalve een niche. We zijn nu publiek aan het opbouwen waarbij die ouderwetse radioreclame prima werkt. Zeker als we in 2022 een FM-frequentie krijgen.” Hoe ziet hij de concurrentie met 3FM? Zenderbaas Sharid Alles wil ook meer alternatieve muziek. „Ik praat niet over andere zenders, maar ken geen zender met een scherper profiel dan KINK. We zijn mediapartner van Down The Rabbit Hole, maar kunnen op veel andere festivals niet terecht omdat de publieke omroep daar mediapartner is. Ook festivals met nieuwe bands zoals Inhaler en Sea Girls die vooral van ons aandacht kregen. Zuur als wij dan geen partner mogen zijn en de NPO wel.”