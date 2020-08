Poetin en Loekasjenko bellen over arrestatie Russische huurlingen

De Wit-Russische president Alexandr Loekasjenko en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin hebben vrijdag telefonisch met elkaar gesproken over de hoogoplopende spanningen tussen de twee landen. Aanleiding is de arrestatie van 33 Russen door Wit-Rusland, melden internationale persbureaus. Volgens Loekasjenko, die bekendstaat als de laatste dictator van Europa, waren het huurlingen die onrust wilden stoken vlak voor de verkiezingen van komende zondag. Rusland ontkent dat.

Volgens het Kremlin zou zowel Poetin als Loekasjenko er vertrouwen in hebben dat de spanningen tussen Moskou en Minsk zullen afnemen. Wat de twee leiders precies hebben besproken is niet bekend. Ondertussen hebben Frankrijk, Duitsland en Polen vrijdag opgeroepen tot „vrije en eerlijke” verkiezingen in Wit-Rusland. Ook EU-buitenlandchef Josep Borrell zei vrijdag dat Wit-Rusland de rechten van kiezers dient te respecteren. Ook drong Borrell er bij Minsk op aan om politieke gevangenen zo snel mogelijk vrij te laten.

De afgelopen maanden liet Loekasjenko, die al ruim 26 jaar aan de macht is, twee van zijn politieke tegenstanders arresteren. Daarnaast werden honderden bloggers en activisten opgepakt. Duizenden Wit-Russen gingen vervolgens de straat op om hun onvrede te uiten en vrije verkiezingen te eisen. De demonstranten steunen oppositiepoliticus Svetlana Tichanovskaja, die zich verkiesbaar stelde nadat haar man werd gearresteerd.