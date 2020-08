Paus benoemt voor het eerst vrouwen in Economische Raad Vaticaan

Paus Franciscus heeft voor het eerst vrouwen toegelaten tot de Economische Raad van het Vaticaan. De paus benoemde donderdag dertien nieuwe leden voor de vijftienkoppige raad, onder wie zes vrouwen. Dat meldt nieuwssite Vatican News. Het is de eerste keer dat er vrouwen in de raad komen sinds de oprichting ervan in 2014.

De Economische Raad bestaat uit vijftien leden, onder wie acht kardinalen of bisschoppen en zeven niet-geestelijken (‘leken’ genoemd) die gespecialiseerd zijn in economische zaken en financiën. Aangezien vrouwen geen bisschop of kardinaal kunnen worden, zijn de zes vrouwen benoemd als leek. Het gaat om Charlotte Kreuter-Kirchhof en Marija Kolak uit Duitsland, Eva Castillo Sanz en María Concepción Osákar Garaicoechea uit Spanje en Leslie Jane Ferrar en Ruth Maria Kelly uit het Verenigd Koninkrijk. Zij maakten eerder carrière in de wetenschap, bankensector of politiek.

De Economische Raad adviseert het secretariaat voor Economie van het Vaticaan, een soort ministerie voor Economische Zaken en Financiën van de stadstaat. Het secretariaat maakt onder meer de begroting en de financiële planning van het Vaticaan. Paus Franciscus richtte beide organen op in februari 2014, nadat het Vaticaan jarenlang werd geteisterd door schandalen rond corruptie, malversaties en dubieuze transacties.

Progressief

Paus Franciscus wees de optie om vrouwen tot priesters te benoemen eerder af. Desalniettemin staat hij bekend als relatief progressief, onder meer vanwege uitspraken tegen het mondiale kapitalisme, het niet willen veroordelen van homoseksualiteit en zijn wens om meer vrouwen in het bestuur van de kerk te benoemen. Hoewel geliefd buiten de katholieke geloofsgemeenschap, leverden deze standpunten Paus Franciscus ook vijanden binnen de kerk op.

Met de benoeming van Francesca Di Giovanni tot ondersecretaris van de sectie Relaties met Staten van het Vaticaan benoemde Paus Franciscus afgelopen januari voor het eerst een vrouw op een hoge positie in de bureaucratie van het Vaticaan. Feitelijk is ze daarmee onderminister van Buitenlandse Zaken van de stadstaat.