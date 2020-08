Opnieuw federale agenten naar twee Amerikaanse steden

De Amerikaanse regering stuurt ook federale agenten naar de steden St. Louis in Missouri en Memphis in Tennessee om misdaad te bestrijden. Dat heeft minister van Justitie William Barr donderdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. De door Washington gestuurde federale agenten zijn afkomstig van verschillende politietakken, onder meer de FBI en de afdeling drugsbestrijding (DEA). Het is niet bekend hoeveel federale agenten naar St. Louis en Memphis zullen .

De agenten in St. Louis en Memphis moeten „schutters en chronische gewelddadige criminelen van onze straten halen”, aldus justitieminister Barr. Het is een uitbreiding van de in juli begonnen ‘Operation Legend’, bedoeld om misdaadcijfers in verschillende steden omlaag te brengen door lokale en federale agenten met elkaar te laten samenwerken achter hetzelfde bureau.

Vanaf juni stuurde de regering Trump federale agenten naar verschillende Amerikaanse steden, waaronder Portland in Oregon, bedoeld om nachtelijke rellen als gevolg van antiracismedemonstraties aan te pakken. Deze feds op straat waren veelal ongewenst door lokale stadsbesturen en zouden volgens critici geweld juist in de hand werken.

Zes burgemeesters pleitten in juli per brief aan president Trump, minister Barr en het Congres tegen het sturen van federale agenten naar hun steden. „Eenzijdig een soort paramilitaire eenheden in onze steden inzetten strookt niet met ons democratisch systeem”, aldus de burgemeesters. Onder meer naar Albuquerque, Chicago en Kansas City later toch federale agenten gestuurd onder de noemer van geweldbestrijding.