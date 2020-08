Ontslag directeur Haga onterecht, maar hij hoeft nu niet terug

Soner Atasoy, de voormalige directeur-bestuurder van het Cornelius Haga Lyceum, is onterecht op staande voet ontslagen, maar hoeft zijn baan vooralsnog niet terug te krijgen. De Amsterdamse kantonrechter heeft vrijdag in een voorlopige voorziening bepaald dat de gronden die voor zijn ontslag werden aangevoerd onvoldoende waren. Maar omdat de civiele rechter eerder oordeelde dat Atasoy voorlopig niet welkom is op de school als bestuurder en over die zaak nog een beroep loopt, betekent deze uitspraak niet dat hij mag terugkomen. Vooralsnog moet de islamitische middelbare school wel Atasoys salaris doorbetalen.

Het Haga kampt al jaren met problemen. Eerst werkte de overheid niet mee aan de komst van de school. Vervolgens verweten de AIVD en de Onderwijsinspectie de leiding respectievelijk extremistische banden en financieel wanbeheer. Recent ontstond een interne machtsstrijd.

Atasoy spande het kort geding bij de kantonrechter aan nadat bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach hem eind mei eerst geschorst en kort daarna op staande voet ontslagen had. Atasoy zou volgens de voorzitter „disfunctioneren”. Reden voor het ontslag was het gedrag van de directeur na zijn schorsing.

Volgens Atasoy heeft de voorzitter niet volgens de statuten en de cao gehandeld. Zo zou Laamimach de sancties te laat hebben geagendeerd en waren Atasoy en de penningmeester van het schoolbestuur niet fysiek aanwezig bij de vergaderingen waarin de schorsing en het ontslag werden uitgesproken.

Albert Heijn-tas over de camera

De vergadering over de schorsing hield Laamimach achter de school aan een picknicktafel nadat hij een Albert Heijn-tasje over de beveiligingscamera's had gehangen. De bestuursvoorzitter belde vervolgens enkele tientallen seconden met de penningmeester van het bestuur. Volgens Laamimach had die daarmee deelgenomen aan de vergadering, maar de penningmeester en Atasoy spreken dit tegen. Dat screenshots van de beveiligingsbeelden vervolgens online verschenen, was voor Laamimach een van de redenen om Atasoy te ontslaan. Die zou daarmee zijn „eer en goede naam” schade hebben toegebracht. Atasoy ontkent de beelden te hebben gedeeld en ook de rechtbank acht dit niet bewezen.

Een ander belangrijk argument voor Atasoys ontslag was dat die na zijn schorsing geweigerd zou hebben de sleutels en bankpasjes van de school in te leveren. De kantonrechter noemt Atasoys terughoudendheid hierin „enigszins begrijpelijk” omdat die in een juridische strijd was verwikkeld met Laamimach. Ook dit was dus onvoldoende grond voor ontslag.

Wel is volgens de rechter inmiddels sprake van een „vergaand gebrek aan draagvlak” voor Atasoy op de school. Een grote groep ouders, docenten en de medezeggenschapsraad zien volgens de rechter „onoverkomelijke problemen bij een eventuele terugkeer” van Atasoy. Ongeveer de helft van het personeel heeft per mail laten weten niet te zitten wachten op een herbernoeming van de oud- directeur.

Nieuwe koers

De machtswissel op het Haga heeft geleid tot een nieuwe koers. Laamimach stelde twee nieuwe mensen aan in de top – een niet-islamitische interimdirecteur en een ervaren islamitische bestuurder – en trok de banden aan met de overheid waarmee de school sinds haar oprichting overhoop lag. Het ministerie van Onderwijs en de gemeente Amsterdam hadden al jarenlang hun zorgen geuit over Soner Atasoy en zijn netwerk toen de AIVD begin 2019 waarschuwde voor banden tussen Atasoy en Tsjetsjeense terroristen. De toezichthouder van de inlichtingendienst nuanceerde deze beschuldigingen naderhand.

Op basis van een rapport van de Onderwijsinspectie over financiële malversaties op de school, gaf minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) in september 2019 het schoolbestuur de opdracht op te stappen. Die weigerde dit en dwong in januari van dit jaar via een rechtszaak af te mogen blijven.

In mei bleek dat er ook intern onrust was op de school, en kort daarna volgde Atasoys schorsing. Hoeveel rechtszaken hij inmiddels heeft gevoerd sinds hij in 2010 het voorwerk voor de school begon, is niet precies duidelijk, maar het zijn er meer dan veertig.