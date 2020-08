Meer dan twintig doden bij aanslag veemarkt in Burkina Faso

Meer dan twintig mensen zijn vrijdag omgekomen bij een gewapende aanval op een veemarkt in het oosten van Burkina Faso. Dat meldt de overheid, aldus persbureau Reuters. Geen van de in het land actieve terreurgroepen heeft de aanval opgeëist.

De aanval op het dorp Namoungou begon rond het middaguur (lokale tijd, 14.00 uur Nederlandse tijd). Op motorfietsen kwamen de daders aan en openden het vuur. Het dodental zal naar verwachting nog verder oplopen omdat er ook veel gewonden zijn die niet goed en niet op tijd verzorgd kunnen worden, zegt een lokale legerfunctionaris volgens persbureau AFP.

Er is een zoekactie naar de daders gestart in het gebied. De aanval doet denken aan een soortgelijke schietpartij op een veemarkt in de plaats Kompienga in mei. Daarbij kwamen vijfentwintig mensen om het leven.

Verschillende gewapende jihadistische groeperingen, gelieerd aan Al-Qaida en Islamitische Staat hebben afgelopen jaar honderden mensen gedood in het West-Afrikaanse land. Meer dan een half miljoen inwoners zijn voor dit geweld op de vlucht geslagen. Buiten de hoofdstad heeft de regering weinig controle over het land. De ordetroepen hebben onvoldoende middelen om het terugkerende geweld van de terreurgroepen te voorkomen.

Er zijn zo’n vijfduizend buitenlandse militairen aanwezig, hoofdzakelijk uit Frankrijk, die proberen het gebied uit de jihadistische greep proberen te verlossen. Desondanks kwamen afgelopen jaar zo’n vierduizend mensen om als gevolg van terreuraanslagen en burgerconflicten in Mali, Niger en Burkina Faso.