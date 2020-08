Kantoor van advocaat Jan-Hein Kuijpers beschoten in Amsterdam

Een advocatenkantoor in het centrum van Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag beschoten. Het gaat om het kantoor van Kuijpers & Nillesen Advocaten in de Falckstraat, meldt AT5. Er zijn geen gewonden gevallen bij de schietpartij, meldt de politie.

Een woord zegt nog op zoek te zijn naar getuigen die mogelijk vannacht iets verdachts gezien of gehoord hebben. Ze vraagt getuigen contact op te nemen. Het gebied rond het kantoor is afgezet en de recherche doet momenteel onderzoek. Waarom het kantoor is beschoten is vooralsnog niet duidelijk.

Bij het kantoor werken onder meer de bekende strafrechtadvocaten Jan-Hein Kuijpers en Mark Nillesen. Zij verdedigen regelmatig mensen uit de onderwereld. Kuijpers werd bekend door de verdediging van Willem Holleeder. Momenteel verdedigt hij Martien R., die ook wel bekendstaat als de godfather van Oss. Kuijpers zelf reageert niet op een verzoek om commentaar van NRC.

Advocaat Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond, werd in september doodgeschoten bij zijn woning in Amsterdam. De moord leidde tot het besef dat de Nederlandse onderwereld steeds verder verhardt. Volgens justitieminister Grapperhaus staat de rechtsstaat in Nederland steeds meer onder druk vanwege drugscriminaliteit.

Het vermoeden van justitie is dat de beruchte drugscrimineel Ridouan Taghi achter de moord op Wiersum zit. Ook zou Taghi plannen hebben gehad om een officier van justitie te laten vermoorden. Vorig jaar raakte ook een advocaat uit Enschede gewond toen hij werd neergeschoten. Na eerdere bedreigingen werd hij al beveiligd.