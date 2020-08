Hitte leidt tot drukte op stranden, Merwedebrug vanaf 17.00 uur dicht

Het is vrijdagmiddag druk op de Nederlandse stranden en in de parken. Verschillende strandgemeenten raden bezoekers aan met de fiets te komen of thuis te blijven. Toegangswegen naar de stranden zijn afgesloten in onder andere Zandvoort en Bergen en parkeerplaatsen bij Noordwijk en Bloemendaal aan Zee zijn vol. In Amsterdam is Park Somerlust aan de Amstel gesloten omdat het zo druk was dat er niet genoeg afstand gehouden kon worden.

De hitte heeft ook haar weerslag op het verkeer. Vanwege de hoge temperatuur wordt de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem vrijdagmiddag om 17.00 uur gesloten. Rijkswaterstaat zal de brug in de uren daarna inkorten om te voorkomen dat zij door uitzetting klem komt te zitten. Zaterdagochtend om 06.00 uur gaat de brug weer open voor verkeer.

In heel Nederland geldt tot in ieder geval zondag code geel door de aanhoudende hitte, behalve op de Waddeneilanden. Het KNMI verwacht tot volgende week donderdag temperaturen van boven de 30 graden, zogenoemde tropische dagen. Daarmee komt het aantal tropische dagen deze zomer waarschijnlijk op acht uit. Dat aantal zit ruim boven het gemiddelde van vijf tropische dagen per jaar volgens het KNMI. Een eeuw geleden was er gemiddeld iets meer dan één tropische dag per jaar.

De gemeente Bergen waarschuwt via Twitter voor drukte.