Grant Imahara (1970-2020): Mythbuster , robotbouwer, special effects-expert

Elektrotechnicus Grant Imahara was in de eerste plaats een bouwer, vooral van geavanceerde robots. Maar als lid van het populairwetenschappelijke tv-programma Mythbusters kwam geek Grant ook geregeld in beeld terwijl hij iets opblies, afvuurde of op zich afgevuurd kreeg. Een hersen-aneurysma werd de 49-jarige Amerikaan vorige maand onverwacht fataal.

Imahara werkte tien jaar als lid van het driekoppige ‘build team’ van Mythbusters, waar hij met collega’s Kari Byron en Tory Belleci testte hoe beschermend een harnas van papier is en of je van een douchegordijn uit een hotelkamer een werkende parachute kon maken. Imahara zei eens: „Vaak leidde het testen van mythes tot iets dat in brand vloog of ontplofte” – waarna hij zelf ging juichen, dansen of zijn kenmerkende grote glimlach liet zien.

„Hij was de enige wetenschapper van de groep, de enige met een ingenieursdiploma”, zei Mythbuster-presentator Adam Savage in een vlog na Imahara’s dood. „En hij had een fobie voor vissen die zijn voeten aanraakten, hoe specifiek kun je het hebben? Het is de mooiste fobie waarvan ik ooit heb gehoord.”

Zijn favoriete Mythbusters-herinnering aan Imahara was toen ze in een windtunnel van NASA de mythe van ‘blauw ijs’ testten, oftewel of ontlasting die gedumpt wordt uit vliegtuigen door de kou op grote hoogte verandert in enorme blokken ijs die op de grond flinke schade kunnen aanrichten. Dat bleek dus te kunnen, tot verbazing van de aanwezige NASA-medewerkers.

De dood van Imahara is de tweede recente tragedie voor de grote en hechte schare fans van Mythbusters (180 miljoen kijkers in 2014). Jessi Combs, voormalig presentatrice en professioneel racepiloot, ook bekend als ‘snelste vrouw op vier wielen’, stierf vorig jaar bij een crash tijdens een poging haar eigen wereldrecord van 777 kilometer per uur te verbreken in een straaljager omgebouwd tot raceauto.

Grant Imahara wilde op tv vooral laten zien dat wetenschap allesbehalve stoffig is. „[Met Mythbusters] wilden we laten zien dat wetenschap leuk kan zijn, dat mensen het begrijpen en zeggen: wetenschap is niet saai, het zijn explosies en autobotsingen, het is een toffe wereld om je voor open te stellen”, zei hij in een uitzending.

Het is ook de missie van Kari Byron, die ruim tien jaar met Imahara werkte. Ze hebben alles gegeven, zegt ze, „voor een tv-programma dat voor ons voelde als de beste home movie aller tijden”, schreef ze in een reactie. „Ik ben boos dat je er niet meer bent, we waren nog niet klaar.”

Na zijn vertrek in 2014 ging Imahara samen met collega’s Byron en Belleci verder met het testen van mythes via wetenschappelijke experimenten. Dat deden zij in de eind 2016 verschenen Netflix-serie White Rabbit Project, waar ze beroemde gevangenisuitbraken en roofpartijen onderzochten. Ook gingen ze na of experimentele wapens die waren ontworpen voor de Tweede Wereldoorlog, zoals een Amerikaans ontwerp van aan vleermuizen bevestigde bommen, echt zouden kunnen werken (antwoord: nee).

Dat Imahara zou opklimmen tot een van de grootste technici van de Amerikaanse tv-industrie stond niet in de sterren geschreven

Maar van robots bouwen hield Imahara het meest. Hij was voor de tweede Star Wars-trilogie onderdeel van de selecte groep die R2-D2 mocht besturen, misschien wel de bekendste robot uit sciencefictionfilms. Ook ontwierp hij eerder dit jaar een robotversie van het groene wezentje Baby Yoda uit de tv-serie The Mandalorian, waarmee hij van plan was langs kinderziekenhuizen te toeren.

Imahara had een voorliefde voor gevechtsrobots, waarover hij in 2003 het boek Kickin’ Bot publiceerde. In 1999 bouwde hij de robot Deadblow waarmee hij drie jaar lang deelnam aan gevechten inde tv-show BattleBots. Deadblow was een platte wagen uitgerust met een pneumatische hamer van titanium, bedoeld om op andere robots in te slaan. De robot werd tweede in zijn klasse (het middengewicht), maar wist nooit een toernooi te winnen.

Dat Imahara zou opklimmen tot een van de grootste technici van de Amerikaanse tv-industrie stond niet in de sterren geschreven. Zijn vader werd tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren in een interneringscentrum voor Japanse Amerikanen. Na de oorlog was de familie volgens Grant Imahara straatarm, maar opa Imahara zette een bedrijf op in landschapsarchitectuur dat hen uit de armoede trok. Er was uiteindelijk geld om Grant naar de University of Southern California te sturen, waar hij een bachelor in elektrotechniek haalde. Vervolgens werd hij special effects-technicus bij Lucasfilm, waar hij werk verrichtte voor Jurassic Park, The Matrix en Terminator.

Ter nagedachtenis aan Imahara zond Discovery Channel onlangs twee dagen lang een Mythbusters-marathon uit. „Grant was een werkelijk briljante ingenieur, kunstenaar en performer, maar ook een gul, vriendelijk en relaxed persoon”, aldus Mythbuster-presentator Adam Savage op Twitter. „Ik ga mijn makker missen.”

