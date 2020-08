Geen introductieweken voor studentenverenigingen – ‘onaangename verrassing’

Tot het laatste moment bleef het spannend voor de studentengezelligheidsverenigingen in heel Nederland. Wat ging Mark Rutte op de persconferentie zeggen over hun plannen voor de nieuwe leden? Na meerdere besmettingshaarden onder Rotterdamse studenten én besmette studenten bij de ontgroening van het Amsterdamse studentencorps lagen de introductieprogramma’s van studentenverenigingen door heel Nederland onder vuur.

Waar over de meeste coronamaatregelen inmiddels op lokaal niveau besloten wordt, trok Rutte donderdagavond voor álle gezelligheidsverenigingen in Nederland één lijn: hun introductieprogramma gaat niet door. Onderwijs- en sportinstellingen mogen onder strenge voorwaarden -geen alcohol en tot 22.00 uur - wél een programma voor de nieuwe studenten organiseren, maar voor gezelligheidsverenigingen geldt vooralsnog een zerotolerancebeleid.

Open brief aan kabinet

Een „onaangename verrassing” noemt Yorick van der Heijden, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), de boodschap uit de persconferentie. Zijn organisatie schreef afgelopen donderdag, samen met andere instanties, een open brief aan het kabinet om ervoor te pleiten dat de stadsintroductie in alle studentensteden door kon gaan. „Eerst waren we vooral blij dat dat was gelukt”, vertelt Van der Heijden. „Maar nu blijkt dat de gezelligheidsverenigingen daarin niet dezelfde ruimte krijgen als de studie- en sportverenigingen. We zijn zonder duidelijke reden buiten spel gezet.”

Voor de studentenverenigingen geldt niet alleen dat hun eigen introductieprogramma rechtstreeks de prullenbak in kan, ze mogen volgens Van der Heijden ook niet deelnemen aan de stadsintroductie. „Alsof studentenverenigingen geen alcoholvrije promotie kunnen organiseren, of vroeg kunnen stoppen”, zegt hij. „De studie- en sportverenigingen krijgen wel de kans om te laten zien dat ze dit kunnen, en wij niet.” Online mogen de studentenverenigingen nog wel een programma organiseren, maar dat is volgens Van der Heijden „een wel erg schrale troostprijs.”

Met een digitale introductietijd kun je de sfeer van de vereniging niet overbrengen, vindt ook Denise van Haastrecht, bestuurder van studentenvereniging N.S.V. Carolus Magnus in Nijmegen. „Er stonden hele commissies klaar om mensen fysiek te werven”, vertelt ze. „Daarvoor wil je mensen gewoon in het echt spreken, aanvoelen of je een klik met elkaar hebt, of je bij de vereniging past.”

Virtuele 360-gradentoer

De Radboud Universiteit biedt Carolus Magnus een online platform aan waarop de nieuwe leden vragen kunnen stellen aan ouderejaars. Ook maakte de vereniging een virtuele 360-gradentoer waarin je alle zalen van de vereniging kunt zien, met uitleg . „Maar zo proef je de sfeer natuurlijk niet”, aldus Van Haastrecht. „Je kunt geen écht kijkje nemen in onze panden, geen feestjes en borrels ervaren, geen leden spreken die je het gevoel geven dat je hier thuis hoort.”

Van der Heijden van de LKvV kan zich goed voorstellen dat het besluit van Rutte veel verenigingen heeft overvallen. Overal lagen al door de lokale veiligheidsregio’s, onderwijsinstellingen en GGD’s goedgekeurde plannen voor een ‘corona-proof’ introductie klaar. Daar maakt het landelijke beleid nu korte metten mee. Van der Heijden is teleurgesteld dat het kabinet plotseling met deze maatregel komt, terwijl het volgens hem nog helemaal niet met de verenigingen of de landelijke kamer in gesprek is gegaan. „Onbegrijpelijk dat ze, zonder zich te laten informeren, deze keuze hebben gemaakt. Ze hebben geen idee hoeveel tijd en moeite hierin zit.”

Van een introductietijd met massa’s hossende studenten was volgens Van der Heijden alláng geen sprake meer. „Alle verenigingen hebben maandenlang keihard gewerkt om een veilig programma te maken. Alles is omgegooid om echt alleen de essentie van de kennismaking te bewaren. Daar lagen complete draaiboeken voor klaar.” Volgens Van der Heijden staat met dit besluit niet alleen een warm welkom voor nieuwe leden op de tocht, maar gaat het de verenigingen ook „tienduizenden euro’s aan investeringen en voorbereidingen” kosten.

