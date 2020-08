Geen aanwijzingen voor storing bij helikoptercrash Aruba

Het neerstorten van een NH 90-helikopter van Defensie bij Aruba lijkt niet te zijn veroorzaakt door een technische of mechanische storing. Dat stelt de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) op basis van de eerste resultaten van het onderzoek naar de crash. Bij het ongeluk op 19 juli kwamen twee bemanningsleden om het leven, twee andere inzittenden overleefden de crash.

De kans is „heel klein” dat er sprake was van een storing, laat een woordvoerder van de IVD aan NRC weten. De IVD deed ter plaatse onderzoek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en deed een eerste analyse van de recorder van het verongelukte toestel. Hun conclusie wordt bevestigd in een door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum uitgevoerde second opinion.

Al snel na de eerste levering van NH 90-helikopters aan Nederland in 2007 werd duidelijk dat ze snel roesten door de zilte zeelucht, maar of dat een rol heeft gespeeld bij het ongeluk is niet duidelijk. „We onderzoeken een groot aantal mogelijkheden”, zegt de IVD-woordvoerder. „We proberen op basis van de feiten te achterhalen wat er is gebeurd. Er is een groot scala aan onderwerpen waar we mee bezig zijn. Het is vroeg in het onderzoek, dus er is geen focus op één mogelijkheid.”

NH 90-helikopters mogen weer vliegen

Omdat de fatale crash niet lijkt te zijn veroorzaakt door een storing mogen de NH 90-helikopters weer vliegen, heeft minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA) laten weten aan de Tweede Kamer. Sinds het ongeluk waren de toestellen aan de grond gehouden, maar de luchtmacht ziet daar nu geen reden meer voor.

De helikopter was op zondagmiddag 19 juli op weg van Aruba naar Curaçao aan het einde van een kustwachtpatrouille, toen hij op twaalf kilometer van de kust van Aruba crashte. Daarbij kwamen de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33 jaar oude tactisch coördinator Erwin Warnies om het leven. De woordvoerder van de IVD zegt geen uitspraken te kunnen doen over wat de twee inzittenden die het hebben overleefd zeggen over de toedracht van het ongeluk.