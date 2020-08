Fantaseren over een moord op Rutte en Wilders

„Ze gaan allemaal neer”, zei complotdenker Janet Ossebaard deze week in een interview met rapper Lange Frans. Premier Rutte, Geert Wilders, het koningshuis. En natuurlijk voormalig topambtenaar Joris Demmink, die er op alternatieve websites al jarenlang van wordt beschuldigd onderdeel te zijn van een pedofilienetwerk.

In het interview op het YouTube-kanaal van Lange Frans breidde Ossebaard de oude beschuldigingen van kindermisbruik tegen Demmink uit naar een veel groter deel van de Nederlandse elite. Zo zou er in de bossen van het Koninklijk Huis zijn „gejaagd op kinderen”. Met Lange Frans fantaseerde Ossebaard over moord op premier Rutte om een einde te maken aan deze vermeende praktijken.

„Moeten we dat zelf doen?”, vroeg de rapper, nadat Ossebaard had gezegd wie er neer zouden gaan. „Wat moeten we doen?”, vroeg Ossebaard zich daarop af. „Die man doodschieten? Ik ga het niet doen. Ik wil graag mijn karma schoonhouden”, zei Ossebaard. „We houden dit clean”, voegde ze eraan toe. Daarom heeft ze president Trump naar eigen zeggen een mailtje gestuurd met de vraag om te helpen.

Tweede Kamerleden reageerden ontzet op het interview. „Dit gesprek is een bizarre en gevaarlijke (en strafbare?) fantasie van Lange Frans en Ossebaard”, schreef Pieter Omtzigt (CDA) op Twitter. Hij deed in het verleden zelf onderzoek naar de aantijgingen tegen Demmink. ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers twitterde: „Deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard zijn doodeng.”

In het Algemeen Dagblad zei een strafrechtadvocaat dat het Openbaar Ministerie zou moeten onderzoeken of Ossebaard en Lange Frans aanzetten tot strafbaar handelen. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie moet er dan eerst een aangifte liggen. Vrijdagmiddag was er geen aangifte bekend.

Graancirkels

Janet Ossebaard verwierf bekendheid in de wereld van complotdenkers met haar onderzoek naar het ontstaan van graancirkels. De laatste jaren breidden haar complottheorieën zich uit naar de invloed van een vermeende schaduwregering die wereldwijd aan de touwtjes zou trekken. Tot deze ‘cabal’ behoren volgens Ossebaard, en andere aanhangers van deze theorie, enkele bekende Joodse families. Dit soort theorieën over wereldwijde schaduwregeringen hebben vaak een antisemitische inslag.

In het gesprek met Lange Frans beweerde Ossebaard dat het Zwarte Woud in Duitsland, waar ook op kinderen zou worden gejaagd, van de Joodse familie Rothschild is.

Trump zou Ossebaard hulp kunnen bieden, omdat hij volgens de Amerikaanse QAnon-theorie – samen met een groep medestanders binnen het leger – strijd zou voeren tegen een ‘diepe staat’ die in de VS de macht zou hebben. Deze ‘Q-beweging’ zou ook in andere landen orde op zaken willen stellen, onder meer om kindermisbruik aan te pakken. „Eerst Korea, dan Iran en Israël als laatste. Bewaar het beste tot het laatst. Om redenen die we niet kunnen noemen”, zo citeerde Ossebaard in het gesprek met Lange Frans de Q-beweging. Geert Wilders heeft grote sympathie voor Israël, wat hem vermoedelijk ook tot mikpunt maakt.

Lees ook over complotdenken: ‘Het was een shock om te merken dat de overheid niet om me geeft’

Demonstratie aangekondigd

De populariteit van Ossebaard op internet nam de voorbije maanden wereldwijd toe, omdat ze de coronacrisis en bijkomende vrijheidsbeperkende maatregelen verbond met pogingen van de ‘cabal’ om het volk te onderdrukken. Sluitstuk zou een wereldwijde vaccinatiecampagne zijn, waarbij een chip wordt ingebracht om volledige controle over burgers te verkrijgen.

De oude theorieën over pedofilienetwerken binnen de elite kregen recent nieuwe zuurstof na de arrestatie van Ghislaine Maxwell door de FBI. Maxwell was de rechterhand van de Amerikaanse miljonair Jeffrey Epstein, die vorig jaar augustus in New York in gevangenschap stierf. Hij zat vast op verdenking van seks met honderden minderjarige vrouwen.

Op complotsites circuleerden vorig weekend beelden van demonstranten die een CNN-gebouw in Los Angeles zouden binnendringen, met de eis dat de zender aandacht zou besteden aan kindermisbruik. In reguliere media is hierover niets te vinden. In Nederland kondigt online complotkanaal Onafhankelijke Pers Nederland voor 22 augustus een demonstratie aan vanwege het vermeende toedekken van handel en misbruik van kinderen.