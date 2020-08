Eigenaar Miss Etam, Claudia Sträter, Steps failliet verklaard

FNG Nederland, het moederbedrijf van kledingwinkels Claudia Sträter, Miss Etam, Expresso, Steps en Promiss, is vrijdag failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Dat meldt persbureau ANP op basis van FNG, dat op het moment van schrijven niet bereikbaar was voor commentaar.

De kans op een doorstart wordt groter door de faillissementsaanvraag, stelt FNG volgens ANP. Het faillissement is om die reden „vooral van technisch-juridische aard”, zo citeert RetailDetail het bedrijf. De winkels blijven voorlopig open en de werknemers worden doorbetaald door uitkeringsinstantie UWV.

Eerder deze week werden de Belgische FNG-onderdelen al failliet verklaard. Daarbij werd toen ook al uitstel van betalingen aangevraagd voor de Nederlandse tak. De Belgische zakenkrant De Tijd meldde woensdag op basis van bronnen dat onder andere het Duitse moederbedrijf van schoenenketen vanHaren, Deichmann, en de Belgische kledingketen JBC interesse hebben in een overname van delen van FNG.

Het ging al langere tijd niet goed met FNG. De modegroep had al financiële problemen en deze werden verergerd door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. In juli werd de voltallige directie vervangen omdat het bedrijf verlies liet en kampt een schuldenberg van honderden miljoenen.