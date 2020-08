Dramatisch kwartaal voor reissite Booking.com

De enorme impact van de coronapandemie op reissite Booking.com is duidelijk zichtbaar geworden in de resultaten over het tweede kwartaal. Het aantal boekingen via het van oorsprong Nederlandse boekingsplatform kelderde, de omzet kromp navenant.

Booking.com verwerkte in de periode van april tot en met juni – de maanden waarin in grote delen van de wereld lockdownmaatregelen golden – 91 procent minder boekingen dan in dezelfde periode vorig jaar, zo maakte het bedrijf donderdagavond na sluiting van de Amerikaanse beurs bekend. De omzet daalde met 84 procent tot 630 miljoen dollar (omgerekend 530 miljoen euro). Gevolg was een operationeel verlies van bijna een half miljard dollar, tegenover een (bruto)winst van dik 1,2 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2019.

De omzetval is aanzienlijk groter dan in het eerste kwartaal, toen Booking.com voor het eerst last begon te krijgen van het oprukkende coronavirus. Maar het dieptepunt is voorlopig bereikt, stelde Booking-topman Glenn Fogel in een verklaring. „Sinds april zien we een bemoedigende verbetering in de boekingstrends”, aldus de Amerikaan.

Miljardenwinsten

Dat betekent niet dat beleggers zich kunnen verheugen op een snelle terugkeer naar de miljardenwinsten van weleer. Volgens Fogel is volledig herstel eerder een kwestie van jaren dan van maanden. Daarom kondigde Booking.com, met zijn hoofdkantoor in Amsterdam, eerder deze week een ingrijpende reorganisatie aan.

Het bedrijf is van plan een kwart van zijn personeel te ontslaan. Bij de reissite werken op dit moment ruim 17.000 mensen, van wie zo’n 5.500 in Amsterdam. Details moeten nog bekend worden. Wel is al duidelijk dat de ingreep alle afdelingen en kantoren van het bedrijf zal raken, evenals dochterbedrijven als Rentalcars.com (autoverhuur) en Kayak (online reisbureau).

De personeelskosten namen in het tweede kwartaal al met zo’n 170 miljoen dollar af. Dat had onder meer te maken met overheidssteun die Booking.com ontving om salarissen te betalen, zoals de NOW-subsidie in Nederland.

Op basis van die regeling kreeg Booking.com tot juni in totaal bijna 65 miljoen euro van de Nederlandse overheid, bleek vorige maand. Booking.com maakt geen gebruik van de tweede NOW-steunronde. Want „hoewel we zeer dankbaar zijn voor de hulp, lost de steun de problemen op langere termijn niet op”, schreef hoofd personeelsbeleid van Booking,com Paulo Pisano in een intern bericht.

